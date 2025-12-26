牛煦庭提案修法明定立委補助費項目 立院逕付二讀交協商

國民黨立委陳玉珍日前提出國會助理費除罪化修法，引發助理反彈。國民黨立委牛煦庭今天提出「立法院組織法」修正草案，明定立法院應每年以公務預算編列立委補助費用等事項，該案經國民黨團提議逕付二讀。一名國會助理受訪肯定牛版的修法整體方向，但質疑該草案明定助理費為立委補助費，讓涉領助理費爭議的民代有「洗白」空間。

牛煦庭等32人今天提出的「立法院組織法」第32條、第33條及第35條條文修正草案，修法重點包括，立法委員每人得置公費助理8人至14人，由委員聘用且與其同進退，並適用勞動基準法的規定。但公費助理離職後6個月內再任公費助理者，其工作年資應予併計。

現行條文明定，依「勞動基準法」所規定之相關費用，均「由立法院編列預算支應之」，而此次修法將相關文字修改為立法院應每年以公務預算編列「立法委員補助費用」，包括按每一立法委員每年歲費5倍的公費助理工資及依勞動法令規定應由雇主負擔的相關費用，以及公費助理的專業加給、資深加給等，其中8款由立法院代理立委給付。

立法院會今天處理報告事項議程時，國民黨立法院黨團提議將此案逕付二讀，在場立委並未提出異議，因此將此案逕付二讀，由國民黨團負責召集協商。

一名國會助理受訪表示，他肯定煦庭版本的整體修法方向，尤其在草案中設計的專業與資深加給，有助於公費助理的職涯留任與專業累積。

不過，他也指出，草案將助理費明定為「立委補助費」，此舉等同於在法律層面上，將該經費定調為立委可自由統籌運用的「小金庫」，這恐讓涉詐領助理費爭議的民代，如顏寬恒、高虹安等人有「洗白」空間。此外，他也對程序提出不解，認為該草案理應在委員會經過充分審查與討論，質疑為何要急於逕付二讀，跳過實質討論的環節。

