    政治

    藍白彈劾賴總統案通過 學者、作家：還差立院2/3決議、大法官2/3同意

    2025/12/26 16:12 即時新聞／綜合報導
    立法院國民黨團、民眾黨團共同提出對賴清德總統的彈劾案，26日在立法院會以贊成60人，反對51人，棄權0人，贊成者多數通過。民進黨立委在議場舉標語表達訴求。（記者方賓照攝）

    立法院國民黨團、民眾黨團共同提出對賴清德總統的彈劾案，今於立法院會以贊成60人，反對51人，棄權0人，贊成者多數通過。對此，筆名「人渣文本」的作家周偉航酸說，「會相信立院彈劾賴清德有實質效果的，就是被詐騙高風險群」。

    周偉航今於社群平台發文提及，「彈劾賴清德三階段。一階段：立院1/2提案。二階段：立院2/3同意。三階段：大法官2/3同意。」

    周偉航諷刺地說，「藍白最愛講的32:0是三階段，這彈劾要努力過二階段哦」。

    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元也在臉書粉專PO文直指，「提案只需要1/2的立委同意就可以通過，但要成立的話，得要2/3的立委同意喔。『藍白不要拖，趕快進行該提案的表決。不要以為提案通過就等於彈劾案已經進入程序了喔。』講的更簡單一點，現在這個提案根本就不是個東西。以上。」

    消息曝光後，許多網友相繼留言表達不同看法，有人說「除了倒閣，其他全部都是假的！」、「不審預算，浪費時間」、「大彈劾大烙賽」、「他們不會進到下一步啦，只會卡在這說提案過了都不下台，賴清德獨裁！」。

    相關新聞請見︰

    藍白彈劾賴總統案通過 綠轟把憲判當空氣、彈劾當遊戲

    總統賴清德。（圖由總統府提供）

