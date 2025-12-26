為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    四項公投拚連署 人民作主志工團行踏高雄

    2025/12/26 16:25 記者王榮祥／高雄報導
    人民作主志工團今起連3天行踏高雄，為4項公投拚連署。 （記者王榮祥攝）

    人民作主志工團今起連3天行踏高雄，為4項公投拚連署。 （記者王榮祥攝）

    因應去年12/20立法院藍白通過憲法訴訟法及選罷法侵害直接民權，人民作主志工團發起4項公投連署，今起連3天行踏高雄，邀南部鄉親表達當家作主決心。

    4個連署分別為廢止憲訴法荒謬門檻公投案、廢止罷免提議需附身分證影本公投案、廢止罷免連署需附身分證影本公投案、廢止罷免涉及偽造另科百萬罰金公投案。

    志工團說明，4項公投目前進入第二階段連署，累計分別約達10萬、7萬、7萬、6萬份連署數，依規定需於明年1月30日及3月31日前完成29萬3千連署才能進入投票階段。

    志工團指出，這次連署是公投實施以來、首次可採用自然人憑證進行二階段電子連署，支持公投的朋友只要備妥有效的自然人憑證，即可自行或在各地連署點完成4項連署，全程不超過5分鐘，且沒有實體連署所衍生的問題，包括不會因填錯而被退件、無需志工造冊準確率更高、環保不費紙、無個資外洩等好處。

    志工團補充，雖然上週5位大法官已做出憲訴法違憲判決，但藍白陣營隨即採取各種反制施壓大法官，志工團呼籲各界繼續支持以自然人憑證進行電子連署，做為憲法法庭強力後盾。

    志工團今天在台鐵高雄車站旁集結，連續3天時於高雄市區舉行行踏，除宣傳既定目標降低修憲門檻，也特別加強宣傳以自然人憑證電子連署，邀請南部鄉親踴躍參加，一起表達當家作主的決心。

    人民作主志工團今從高雄車站出發，將連3天行踏高雄，為4項公投拚連署。 （記者王榮祥攝）

    人民作主志工團今從高雄車站出發，將連3天行踏高雄，為4項公投拚連署。 （記者王榮祥攝）

