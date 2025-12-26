沒領到小橘書？綠營基隆議員建議找里鄰長詢問反映

有鑑於上週五（19日）台北車站發生社會安全事件，民進黨基隆市議員施偉政提醒市民，關注「小橘書」是否已經透過里鄰長發送到家戶中。（民進黨基隆市議員施偉政提供）

內政部編印的「小橘書」從12月15日開始透過各縣市民政系統分區發放，針對近期許多基隆市民反映尚未收到「小橘書」，民進黨陸續有基隆市議員張之豪、施偉政等人在社群媒體提醒民眾關切「小橘書」何時發到自己手上；民進黨基隆市議員鄭文婷今天（26日）再度提醒基隆市府，上週五（19日）晚間在台北市發生恐怖的攻擊事件，不少民眾都還餘悸猶存，也不知道遇到這類危急狀況該如何因應，而這本「小橘書」正好派上用場。

鄭文婷表示，近日陸續接獲市民詢問，為何鄰居有收到、自己卻沒收到「小橘書」。經走訪基層了解，發現並非里鄰長不願協助發放，而是目前各區配發數量不一，且未提供發放名冊與操作指令。

請繼續往下閱讀...

在「有的多、有的少」且無名冊對照的情況下，基層的里鄰長們擔心隨意投放會造成分配不公，甚至引發住戶誤會，這才出現「一整疊小橘書還未發放」的情況，鄭文婷建議各區公所應進一步優化行政配套，提供明確發放名冊，讓里、鄰長的熱心服務能更精準到位。

鄭文婷指出，里長與鄰長是服務市民的第一線，最了解地方狀況，但也最在乎公平性。許多里長坦言，若區公所能隨刊物附上發放名冊或更明確的發放標準，他們就能按址發放，確保每戶市民的權益。

最後，鄭文婷也誠摯地提醒市民，如果到現在還沒收到小橘書，不妨先向所在地的里長或鄰長請教目前的進度與原因。她強調，若市民有領取上的困難或疑問，隨時歡迎聯絡服務處，一定盡力協助溝通、反映問題。

有鑑於上週五（19日）台北車站發生社會安全事件，民進黨基隆市議員鄭文婷呼籲基隆市民關切自身權益，「小橘書」是否已經透過里鄰長發送到家戶中。（民進黨基隆市議員鄭文婷提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法