    首頁 > 政治

    力拚過半！民進黨台南市議員預估提名33席

    2025/12/26 14:15 記者王姝琇／台南報導
    民進黨台南市黨部通過2026年選舉議員提名建議席次。（民進黨台南市黨部提供）

    為提早備戰2026年地方大選，團結因應當前情勢，民進黨台南市黨部通過各選區議員提名建議席次。市黨部主委郭國文強調，以議會過半為最大目標，共計13選區、建議提名席次共33席（南市議員總席次為57席）。

    郭國文進一步說明，第一、以議會過半為最大目標；第二、評估部分選區人口結構變動因地制宜；第三、綜合考量應選席次變動、本黨現任人數以及上次提名人數參酌。另為擴大原住民族服務量能，原住民提名將採合作關係，評估暫不提名。

    經執行委員充分討論後，秉持「公平、公正、公開」為原則，部分選區建議提名席次雖有進行調整，惟仍以維持現任席次為基礎，尋求擴大版圖為目標，持續深化民主首都理念，團結爭取市民鄉親支持，將呈報黨中央依程序審議後正式通過。

    建議提名席次：第1選區（大新營區）3席、第2選區（大北門區）3席、第3選區（曾文區）2席、第4選區（山區）1席、第5選區（南科區）4席、第6選區（安南區）3席、第7選區（永康區）3席、第8選區（北區、中西區）4席、第9選區（安平區、南區）4席、第10選區（東區）3席、第11選區（南關線區）3席、第12及13選區（平地、山地原住民）0席，總計33席。

    民進黨台南市黨部通過2026年選舉議員提名建議席次。（民進黨台南市黨部提供）

