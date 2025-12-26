國台辦甩鍋斷纜案涉「台人走私」 學者：中國代理人被當「免洗筷」

黑熊學院首席顧問何澄輝。（資料照）

針對中國籍拖船「宏泰58號」切斷台馬二號海纜一案，基隆地院近期判處船長及大副有期徒刑，並需賠償中華電信鉅額損失。然而，中國國台辦近日反指該案幕後主使為台灣人，並定調為「長期走私行為」。對此，專家學者今（26）日受訪表示，這是中共典型的「模糊焦點」與「甩鍋」戰術，將我國國安層級的灰色地帶侵擾模糊為單純治安事件，意在掩蓋其長期縱容、甚至利用這些非法船隻進行情報活動的事實。

蘇紫雲：長臂管轄無正當性 此地無銀三百兩

國防院學者蘇紫雲指出，國台辦的說法完全是在「模糊焦點」。他質疑，若真如中方所言是長期走私，為何中共海警早不抓、晚不抓，直到海纜案進入司法審理與判決階段，才突然拋出「走私」的說法？這顯示中共若非「長期縱容」，就是刻意在事發後製造煙霧彈。

「除非這些人在中國有明確被截獲的證據，否則這就是『此地無銀三百兩』」，蘇紫雲強調，中共試圖以不具正當性的「長臂管轄」來轉移國際對其破壞基礎設施的指控，將準軍事行動降級為單純的刑事犯罪。他分析，中共情報單位慣用「養線」手法，平日默許部分特權人士進行走私或非法活動，換取其在必要時配合情蒐或破壞，「平時默許你做壞事，成熟時再收網或利用」。

何澄輝：中共「選擇性辦案」 切割出事的「免洗筷」

黑熊學院首席顧問何澄輝則直言，此案凸顯了中共將司法互助「武器化」的本質。他表示，兩岸本應透過司法互助打擊犯罪，但中共為了政治目的刻意杯葛，造成執法漏洞，再反過來利用這些漏洞滋養不法份子進行統戰或灰色地帶衝突。

「這就像身負統戰任務的黑道、宮廟或詐騙集團，對中共來說都是『可拋棄式代理人』」，何澄輝分析，中共對這類外圍組織採取「默許」態度，符合政治利益時就睜一隻眼閉一隻眼，一旦出事或被抓，就立刻「切割」並甩鍋給台灣，宣稱是台灣人的走私行為。他認為，中國在宏泰58號判決後才定調走私，且拒絕配合司法調查，恰恰印證了其「選擇性辦案」的政治圖謀。

另外，本報掌握今年1月在基隆外海涉嫌拖斷國際海纜的「順興39號」關聯船隻，今年8月14日曾一度在韓國釜山外海「冒泡」。對此，何澄輝直言，中國向來將國際法規範與海事司法互助「武器化」，當作政治作戰的攻擊手段，而非正常的犯罪打擊議題。中國寧可干擾台灣司法案件，也不願意查緝破壞國際關鍵基礎設施且肇事逃逸的中國背景船隻，即便台灣掌握證據，中方也絕不會配合，「該查的不查，反而印證了中國正利用這些權宜船進行非法行動」。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。（資料照）

