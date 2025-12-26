黃國昌辯沒規定年底前要審完總預算 卓冠廷痛批：史上最爛立委！

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

立法院迄今仍未將明年度中央政府總預算案付委審查，已創下最晚紀錄。民眾黨主席黃國昌辯稱「規定哪一條說年底以前必須要審完總預算」對此，民進黨中執委卓冠廷表示，藍白別想逃，就是你們害新手爸媽10萬生育金拿不到。

卓冠廷在臉書PO文表示，離2026年剩不到6天，中央政府總預算躺在立法院裡一頁都沒審。藍白一邊畫大餅，一邊卡預算，根本全台最大詐騙集團，第1個受害：全台新手爸媽10萬沒了，賴總統的「生育給付 PLUS」總共41億預算，讓新手爸媽每胎都有10 萬現金，藍白不審預算1天，這筆錢就付不了。鄭麗文、黃國昌最近還好意思提「未來帳戶」說自己投資下一代？講什麼風涼話？

卓冠廷指出，第2個受害：全台TPASS使用者，目前每月平均有98萬通勤族在用TPASS優惠，王義川發明、民進黨北北基桃市長候選人在2022年率先提出，被現任北北基桃藍營市長完美收割，優惠是靠政府補助運輸業者才有，2026年新一期TPASS計畫需要75億預算。藍白不審預算，中央補助款就無法撥放給地方政府和交通業者。

卓冠廷續指，其實大家都受害，彈性育嬰假：勞動部明年要推以「日」為單位的彈性育嬰留停，如果新制無法執行，請假帶小孩看病一樣辛苦，公托設備：全台49個公共托育設施的改善預算（14億）也被卡，更新安全地墊、消防設備的錢都沒了。

卓冠廷直言，黃國昌今天還出來講「規定在哪一條，說年底以前必須要審查完總預算？」是啊，但你有沒有膽跟大家說「藍白主導的立法院，今年到現在連1塊錢都還沒開始審！」史上最爛立委就是你們啦！

