    首頁 > 政治

    反殺！徐巧芯諷越「苗」越黑 苗博雅回「芯」向祖國讚數多5倍

    2025/12/26 14:51 即時新聞／綜合報導
    苗博雅（圖左）與徐巧芯（圖右）隔空交火。（資料照，本報合成）

    苗博雅（圖左）與徐巧芯（圖右）隔空交火。（資料照，本報合成）

    北捷日前發生隨機攻擊案件，「是否廢除死刑」議題再度受到討論。台北市議員苗博雅一直以來堅持廢死立場，然而在與反對者討論時，她時常被不理性網友人身攻擊，甚至威脅「殺全家」。昨日她在Threads上發文質疑：「在台灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？」引發兩極討論。立委徐巧芯今日在Threads上諷刺「越『苗』越黑」，結果苗博雅下方親回「『芯』向祖國」，結果讚數遠超徐巧芯，讓不少網友笑稱：「超級反殺」。

    苗博雅昨日在Threads上發文指出，在台灣，許多有前科的人，可以擔任公職，大家都沒意見，然而，「身家清白、無前科、認真勤政、不貪污的人，因為曾經救援過幾個死刑冤案，救過幾個人，竟被當成殺人犯對待，媒體狂黑，名嘴狂罵，側翼亂剪片，動輒收到殺你全家的威脅。」她質疑：「在台灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？」

    文章PO出後引發兩極反應，有網友認同予以鼓勵，也有大量支持死刑網友留言批評。

    徐巧芯今日在Threads上發文「越『苗』越黑」，以諧音哏諷刺苗博雅發文挨批；沒想到苗博雅馬上依樣畫葫蘆，在下方回應「『芯』向祖國」，結果讚數比徐巧芯多了約5倍。網友紛紛留言表示：「這是可以免費看的嗎 超好笑」、「芯裡有鬼」、「你的點讚數比原Po還多」；也有網友觀察指出，苗博雅留言後不到十分鐘，讚數就超過徐巧芯。

    苗博雅讚數遠超徐巧芯。（取自Threads）

    苗博雅讚數遠超徐巧芯。（取自Threads）

