政院今將拍板立委赴中須經許可 陳玉珍：民進黨是打定主意要打仗嗎？

翁曉玲、林思銘等7名國民黨立委近日赴中國廈門，引發爭議，行政院院會今（26日）將通過「兩岸人民關係條例」修法，除對所有公務員赴中納管外，針對民選公職人員，包括立委等，也建立赴中審查許可制，違法赴中者可處200萬元以上、1000萬元以下罰鍰。對此，國民黨立委陳玉珍表示，民進黨是打定主意要打仗嗎？多交流才知道對岸在想什麼，越了解越安全，也會累積善意。

陳玉珍說，兩岸關係兵凶戰危，只有更多的交流才能帶來更多的商機，現在執政黨滿腦子都是意識形態掛帥，例如很多年輕人喜歡小紅書，政府就是擔心年輕人多了解大陸後，會發現大陸跟民進黨宣傳的不一樣，所以禁止小紅書，但用打詐來當理由，臉書也有很多詐騙，這不是民主開放的社會，執政黨應有的態度。

陳玉珍表示，民進黨不但不讓老百姓往來，連立委、公務員都不能去大陸，下一步會不會是能否去歐洲由政府決定，政府有這麼大的權力來限制老百姓的行動自由嗎？何況這些人都不是真正可以掌管、接觸到國家機密，真正能接觸國家機密不就是國安會嗎？

陳玉珍質疑，國安會秘書長吳釗燮任外交部長時發生機要洩密案，為何吳釗燮還能留任？她要奉勸執政黨，多花一點心思照顧民生，做福國利民的事情，少意識形態。如果老百姓認為民意代表做不好，可能會出賣國家，自然會趕他下台，不勞政府每天在想這些限制人民權益的事情。

國民黨團書記長羅智強也說，賴清德總統乾脆宣布只要是兩岸任何的交流、經商、往來都是違法，回到以前三通斷絕的「三不時代」，不要再找各種藉口，為自己的無能找遮羞布。

