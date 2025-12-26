為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    日本前外務大臣河野太郎晉見賴清德 回憶早年訪台品嚐這水果留下美好印象

    2025/12/26 12:44 記者蘇永耀／台北報導
    日本前外務大臣河野太郎晉見賴清德，回憶早年訪台品嚐這水果留下美好印象。（總統府提供）

    日本前外務大臣河野太郎晉見賴清德，回憶早年訪台品嚐這水果留下美好印象。（總統府提供）

    賴清德總統今（26）日上午接見日本前外務大臣河野太郎，感謝日本長期以來對台灣的堅定支持，在國際場域多次重申台海和平穩定對全球安全的重要性。河野太郎指出，展望未來，期待台日在經貿、人員互訪等各領域關係持續深化，打造更緊密夥伴關係。

    賴清德首先歡迎河野太郎眾議員睽違11年再次訪問台灣。他說，台灣深知和平不能寄望於侵略者的善意，實力才是和平的保證。為了展現守護國家的決心，台灣明年度的國防預算按照北約標準將超過GDP3%，預計在2030年前達到GDP5%。並規劃未來8年投入新臺幣1.25兆元的國防特別預算，打造「台灣之盾」，全面提升防衛韌性。

    總統提到，在這個月初「台日數位貿易協議」已經簽署，未來臺日雙方將在數位貿易與人工智慧領域持續擴大交流，協助產業布局，增加競爭力。相信台灣作為全球人工智慧與半導體產業的樞紐，如果能和日本在材料、設備及精密製造上的優勢合作，必能創造雙贏，造福全世界。因此，總統也籲請訪團議員發揮影響力，協助推動台日簽署「經濟夥伴協定」（EPA），並支持台灣加入CPTPP，讓台日強強聯手共同引領全球產業發展。

    河野太郎眾議員表示，早在1980至1990年代間曾多次赴訪台灣工廠，對當時品嚐龍眼的美好回憶留下深刻印象。並提到，在大阪關西萬國博覽會中，台灣館以「科技世界」為主題，深受歡迎，展現台灣科技實力。

    在台日觀光交流方面，河野太郎指出，2024年台灣赴日旅遊人次超過600萬，今年至11月底已突破去年總數，相當於台灣每4人中就有1人曾造訪日本；而今年至10月底日本赴台人次逾100萬，仍有相當大的成長空間。在台日投資合作上，隨著台積電於日本設廠且順利運作，台灣對日投資金額在去年超過50億美元，創下歷史新高，相信未來台灣企業對日本的投資將持續成長。

    河野太郎表示，台灣與日本已簽署「台日數位貿易協議」，未來在數位經濟、人工智慧等新興領域的合作將更加深化；也感謝台灣取消對日本福島等五縣食品的輸入限制。並提到，此次來台期間也親身體驗到地震預警系統的運作。日本311大地震期間，台灣對日本的慷慨援助，日方銘記於心。事實上，台日在災害防治、應變等領域都有良好合作機制。

    訪賓一行尚包括眾議員田中和德、井上信治、牧島花蓮、參議員淺尾慶一郎、藤川政人。

    日本前外務大臣河野太郎晉見賴清德，回憶早年訪台品嚐這水果留下美好印象。（總統府提供）

    日本前外務大臣河野太郎晉見賴清德，回憶早年訪台品嚐這水果留下美好印象。（總統府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播