    陳亭妃批台南初選「內參民調」違法 何博文：恐是各陣營做的

    2025/12/26 12:36 記者陳政宇／台北報導
    民進黨副秘書長何博文表示，中央黨部從未發布任何內參民調，比較可能是各陣營候選人自己做的，呼籲外界勿以訛傳訛。（記者羅沛德攝）

    民進黨立委陳亭妃與林俊憲爭搶2026台南市長提名門票，初選煙硝味濃厚。陳質疑，特定媒體發布資訊不明的「內參民調」影響公正性，今（26日）發函民進黨中央及選對會，要求依「選罷法」標準查處。對此，民進黨副秘書長何博文說明，中央黨部從未發布任何內參民調，比較可能是各陣營候選人自己做的，呼籲外界勿以訛傳訛。

    陳亭妃表示，近期流傳的相關民調內容，未載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源等法定必要資訊，已涉及違反「公職人員選舉罷免法」第53條規定。由於正值初選倒數階段，這類來源不明的民調在網路與社群平台快速擴散，已對選舉秩序、黨內公平競爭及社會觀感造成實質影響。

    何博文上午出席民進黨客家部舉辦的「DPP 挺你，尋回語言的光」策展記者會，接受媒體訪問時說明，相關報導應詢問該媒體，但就他的了解，黨中央並沒有公布任何所謂的內參民調，內部也未針對初選縣市進行這類調查。

    何博文推測，所謂的「內參民調」，有可能是民進黨各陣營候選人自己做的，黨中央從來沒有公布「內參民調」，初選一向按照「公平、公正、公開」的原則進行，從政見發表會到民調，一切都按照黨內程序，非常嚴謹地來進行，外界不需要以訛傳訛。

