    首頁 > 政治

    綠彰化縣長徵召掀牌倒數！邱建富又開砲 反駁求官指涉

    2025/12/26 12:43 記者張聰秋／彰化報導
    前彰化市長邱建富今再對黨中央完成的類初選民調提出質疑，要求提供完整數據且提名人選不能以民調為唯一根據。（邱建富提供）

    前彰化市長邱建富今再對黨中央完成的類初選民調提出質疑，要求提供完整數據且提名人選不能以民調為唯一根據。（邱建富提供）

    民進黨中執會下週三（31日）將公布明（2026）年彰化縣長徵召人選，預料在類初選民調中勝出的立委陳素月可望獲得提名。不過，就在未正式「掀牌」前，參加類初選，民調排第三的前彰化市長邱建富，今天又發聲了，他仍質疑民調數據，且反駁網友指涉他不服輸是為「求官」鋪路，讓他難過更不平。

    邱建富今發新聞稿，以「民進黨彰化縣長擬參選人」自居，新聞稿中他說，這段時間因為自己堅持程序與制度，遭到大量網友在臉書留言攻擊、謾罵，甚至被指控「求官」，讓他感到非常難過與不平。「如果我真的是為了官位，過去12年在每一次選舉關頭，為了黨內和諧選擇退讓、接受協調，結果卻一官半職都沒有，這樣的指控合理嗎？得到官位的正是那位落選且違反行政中立的人」。

    邱建富指出，黨中央已聽到他的訴求，承諾會複查民調數據，但他覺得，除了民調資料外，對於這次原被定位成「類初選」制度，民調僅供參考，人選仍須綜合評估，這才叫做「類初選」，如果最後只用民調為唯一提名依據，就等同初選，理應遵守民進黨建立的初選民調規範，包括必須由3家民調公司執行調查，且當數據落在誤差範圍內時，依法就必須進行第二次民調，這次民調差距都不大，他要求清楚的說明。

    對此，民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞指出，彰化縣就是徵召區，一切配合中央的制度與程序走。

    前彰化市長邱建富今對網友狂酸他為了求官才一再開砲黨中央，他澄清反駁不實指涉，讓他難過與不平。（邱建富提供）

    前彰化市長邱建富今對網友狂酸他為了求官才一再開砲黨中央，他澄清反駁不實指涉，讓他難過與不平。（邱建富提供）

