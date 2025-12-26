宏都拉斯總統當選人承諾與台復交 黃國昌：勿走回金錢外交老路

民眾黨立法院黨團今天舉行「不遵守憲法還被彈劾的三不市長變成把憲法搞成憲政災難的賴清德」記者會。（記者方賓照攝）

中美洲國家宏都拉斯全國選舉委員會發布總統選舉正式結果，宣布親台的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選總統，阿斯夫拉在選前曾直言，宏國與台灣有邦交時的情況「比現在好百倍」，承諾當選後將與台灣復交。民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨向來支持價值外交、反對金錢外交，若宏都拉斯對於2023年所做的斷交決定感到後悔、錯誤，相信台灣人都會樂於接受。

宏都拉斯2023年因受到中國金錢利誘，在宏國現任政府主導下轉與中國建交。對於大選結果，外交部昨說，尊重宏都拉斯人民依循憲政體制並透過民主機制所選出的新任國家領導人，同時呼籲宏國總統當選人以民為本，以對宏國人民有利為出發點推動新政。針對台宏復交可能性，外交部表示，將秉持一貫開放、務實立場看待。

民眾黨團今天上午舉行「不遵守憲法還被彈劾的三不市長變成把憲法搞成憲政災難的賴清德」記者會，黨主席、黨團總召黃國昌會後被詢及相關議題時回應，談復交之前，宏都拉斯應該要清楚說明為什麼在2023年選擇與台灣斷交，「當初是不是為了錢斷交？這次爭取要跟台灣復交，會不會又牽涉到錢？」

黃國昌說，民眾黨向來支持價值外交、反對金錢外交，宏都拉斯對於2023年所做的斷交決定感到後悔、錯誤，要與台灣復交，相信台灣人都很善良、溫暖，應該都會樂於接受、正面看待，「但問題是，我希望這是價值外交，不會走回過去金錢外交的老路。」

