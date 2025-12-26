藍營提修公投法 憲法法庭判決可交由公民複決今逕付二讀

立法院國民黨團提出「公民投票法第2條、第30條修正草案」，憲法法庭判決也可經由公投交由人民複決，今日於立法院會逕付二讀。（資料照）

立法院藍白立委去年底聯手三讀通過「憲法訴訟法修正案」，導致憲法法庭空轉1年，憲法法庭19日宣告憲訴法新制違憲，即日起失效，讓憲法法庭得以「復活」。立法院國民黨團提出「公民投票法第2條、第30條修正草案」，憲法法庭判決也可經由公投交由人民複決，今日於立法院會逕付二讀。

根據國民黨團提案，於公投法第2條公投適用事項，增列「憲法法庭就總統、副總統彈劾案件外所為裁判主文全部或一部之複決」；公投法第30條，有關法律、自治條例或憲法法庭裁判之複決案，原法律、自治條例或憲法法庭裁判於公告之日算至第三日起，失其效力。被宣告違憲之法律，恢復其效力。

另外，有關重大政策者，應由總統或權責機關於三個月內為實現該公民投票案內容之必要處置。經創制或複決的重大政策，行政機關於3年內不得變更。

國民黨團表示，鑑於憲法法庭113年憲判字第8號「實質廢死判決」，違反全國八成民意，又114年憲判字第1號判決，違法行使憲法審查權，破壞憲法法庭裁判制度，踐踏國民主權原則及權力分立原則，基於中華民國主權屬於國民全體，司法權之存在、行使與效力，應以國民意志為其正當性基礎，不得悖離國民主權原則。

國民黨團指出，司法院憲法法庭大法官係依間接的民主正當性而產生，其所為裁判（憲法解釋）雖具有一般拘束力，惟若人民對憲法法庭所為之裁判意旨難以接受，或憲法裁判有明顯重大違法時，應允許人民擁有如同複決法律般之複決憲法法庭裁判之權利，即得由人民依法發動公投複決，以檢驗憲法裁判是否符合民主原則及國民主權原則，避免憲法法庭成為失控之憲政怪獸。

