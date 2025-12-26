為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    李乾龍：中常會改選後將推行動中常會 南部艱困選區先去

    2025/12/26 11:29 記者施曉光／台北報導
    國民黨副主席兼秘書長李乾龍（右）今日上午與副秘書長兼組發會主委李哲華（左）在中央黨部1樓大廳張貼該黨第22屆第1任中常委選舉公告。（記者施曉光攝）

    國民黨副主席兼秘書長李乾龍今日上午與副秘書長兼組發會主委李哲華在中央黨部1樓大廳張貼該黨第22屆第1任中常委選舉公告後受訪指出，明年1月31日改選後的新中常會，將辦理「行動中常會」，目前正在規劃中，而且應該會優先前往南部幾個藍營艱困選區，黨主席鄭麗文一定會親自主持。

    對於媒體詢問舉辦「行動中常會」是否要傳達什麼意義？李乾龍表示，鄭麗文原本就說過要下鄉，全部跑透透所有地方，因此就從「行動中常會」先開始，以後黨中央還會在各地方舉辦宣講會。

    對於日前傳出鄭麗文將聘前國民黨立委張顯耀擔任副主席、國民黨智庫執行長，並負責督導明年南部地區的縣市長輔選任務，李乾龍澄清，目前黨中央只有一項人事命令，就是聘請張顯耀擔任智庫執行長而已。

    此外，針對新竹市長選舉「藍白合｣問題，現任新竹市長高虹安為無黨籍，是否將影響藍、白兩黨合作？李乾龍說，國民黨仍會禮讓高虹安，而且這個問題並不會影響「藍白合」，他強調，高虹安雖然目前為無黨籍，但還是屬於民眾黨，所以藍白合作應該先從這個地方開始。

