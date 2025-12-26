為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白推「未來帳戶」12年要花4030億 詹凌瑀質疑譁眾取寵

    2025/12/26 13:54 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文（左）與民眾黨主席黃國昌（右）昨（25日）召開「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會，共推「台灣未來帳戶」，投資孩子的未來。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文（左）與民眾黨主席黃國昌（右）昨（25日）召開「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會，共推「台灣未來帳戶」，投資孩子的未來。（資料照）

    國民黨與民眾黨昨召開記者會，提出「台灣未來帳戶特別條例草案」，不過，衛福部直言，政府資源有限，應優先照顧更需要支持的孩子，落實社會投資「優先照顧弱勢」的精神，在野黨方案缺少差異化設計，須更全面審慎評估。對此，媒體人詹凌瑀表示，4030億的代價：比起「無差別撒幣」，我們更需要的是「精準扶弱」。

    報導提及，衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐指出，依據國民黨、民眾黨提出的方案，以2024年底全國約237萬名12歲以下兒童來算，初期經費就超過1185億元，若未來每年仍需為新增的同齡人口編列經費，每年再提撥1萬到12歲，12年為2844億，合計經費約需4030億元。

    詹凌瑀發文提及，看到今天衛福部針對在野黨提出的「台灣未來帳戶」做出的財政評估，數字真的很驚人：4030億元。

    藍白陣營主張給所有0到12歲的孩子每年存1萬，聽起來好像很美好？但魔鬼藏在細節裡。政策制定最忌諱的就是「缺乏差異化設計」的無差別撒幣。試想，政府的資源是有限的。當我們把這幾千億平均分給所有家庭，包含那些根本不缺這幾萬元的高收入家庭時，真正被犧牲掉的，其實是那些處於社會底層、急需更多資源才能翻轉命運的弱勢孩童。

    衛福部說得很清楚：「應優先照顧弱勢」。事實上，政府從2017年就已經在做「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，專門針對低收、中低收入戶家庭，由政府幫忙一比一存錢。這才是符合社會正義的「社會投資」。

    若只是為了討好選民而大撒幣，不僅會造成巨大的財政黑洞（甚至排擠其他社福預算），更讓原本可以用來「雪中送炭」的資源，變成了無感的「錦上添花」。照顧下一代絕對支持，但請把錢花在刀口上，花在真正需要被拉一把的孩子身上。詹凌瑀指出，「不要譁眾取寵的台灣未來帳戶」。

    相關新聞請見︰

    藍白推「未來帳戶」12年要花4030億 衛福部：應優先照顧弱勢

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播