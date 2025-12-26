藍白推「未來帳戶」12年要花4030億 詹凌瑀質疑譁眾取寵

國民黨主席鄭麗文（左）與民眾黨主席黃國昌（右）昨（25日）召開「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會，共推「台灣未來帳戶」，投資孩子的未來。（資料照）

國民黨與民眾黨昨召開記者會，提出「台灣未來帳戶特別條例草案」，不過，衛福部直言，政府資源有限，應優先照顧更需要支持的孩子，落實社會投資「優先照顧弱勢」的精神，在野黨方案缺少差異化設計，須更全面審慎評估。對此，媒體人詹凌瑀表示，4030億的代價：比起「無差別撒幣」，我們更需要的是「精準扶弱」。

報導提及，衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐指出，依據國民黨、民眾黨提出的方案，以2024年底全國約237萬名12歲以下兒童來算，初期經費就超過1185億元，若未來每年仍需為新增的同齡人口編列經費，每年再提撥1萬到12歲，12年為2844億，合計經費約需4030億元。

詹凌瑀發文提及，看到今天衛福部針對在野黨提出的「台灣未來帳戶」做出的財政評估，數字真的很驚人：4030億元。

藍白陣營主張給所有0到12歲的孩子每年存1萬，聽起來好像很美好？但魔鬼藏在細節裡。政策制定最忌諱的就是「缺乏差異化設計」的無差別撒幣。試想，政府的資源是有限的。當我們把這幾千億平均分給所有家庭，包含那些根本不缺這幾萬元的高收入家庭時，真正被犧牲掉的，其實是那些處於社會底層、急需更多資源才能翻轉命運的弱勢孩童。

衛福部說得很清楚：「應優先照顧弱勢」。事實上，政府從2017年就已經在做「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，專門針對低收、中低收入戶家庭，由政府幫忙一比一存錢。這才是符合社會正義的「社會投資」。

若只是為了討好選民而大撒幣，不僅會造成巨大的財政黑洞（甚至排擠其他社福預算），更讓原本可以用來「雪中送炭」的資源，變成了無感的「錦上添花」。照顧下一代絕對支持，但請把錢花在刀口上，花在真正需要被拉一把的孩子身上。詹凌瑀指出，「不要譁眾取寵的台灣未來帳戶」。

