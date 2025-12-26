藍白今立院提案彈劾總統 吳思瑤批空包彈：不審預算無法對人民交代

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（資料照）

立法院會今天預計處理國民黨團、民眾黨團對賴清德總統提出的彈劾案，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤在立法院受訪表示，藍白提案的共同點，就是拿一個虛張聲勢的空包彈，做政治攻防、選舉動員，並直指立法院至今遲遲未審查預算，立法委員有時間搞彈劾空包彈，卻不做實事履行憲法義務，對人民無法交代。

根據憲法增修條文規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員2分之1提議、3分之2以上決議，聲請司法院大法官審理。進入憲法法庭審理，經大法官現有總額3分之2以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。泛藍陣營現在在立法院共有54席、民眾黨有8席，藍白聯手合作仍無法達到3分之2以上的席次。

對於在野黨所提彈劾賴清德案，吳思瑤表示，這是中華民國史上首次彈劾總統議案，相關程序仍需朝野各黨協商釐清，不管是國民黨還是民眾黨提案，共通點就是，拿一個虛張聲勢的空包彈，做政治攻防、選舉動員，相關程序國會都還沒有合議協商，卻有政黨已提出5月要投票、甚至要全國公聽會，「但立法院預算到現在也還沒審查，哪一筆預算可以舉辦公聽會？」

吳思瑤說，立委必須在會期中努力審議預算，過去也有拖延審查完畢的經驗，但從來沒有發生剩下不到一週要跨年度，總預算連審查都還沒開始，預算就是民生，目前為止立法院遲遲未審查預算，立法委員有時間搞彈劾空包彈，卻不做實事履行憲法義務，對人民無法交代。

傳行政院擬用「副署不執行」並聲請釋憲的方式應對年改法案，吳思瑤表示，尊重行政院後續規劃，憲法法庭已恢復運作，當然期待可以做為人民權益最終守護者，將年改案交付釋憲、申請暫時處分是當務之急，後續是否執行、如何執行需要行政院、考試院、教育部、各地方政府協商，申請釋憲暫不執行應該是眼前規劃方案。

此外，行政院今天預計通過新一波國安法案，包含立委赴中登載，吳思瑤表示，行政院會下一波國安法案通過，因應賴17條必須落實法制健全，今天行政院會通過的立委赴中審查機制，民進黨團已經被程序委員會擋下767次，行政院版本恐怕也是命運多舛、寸步難行，但負責任的政府對於國安把關、立委赴中公開透明，還是要展現出明確態度，支持行政院送出院版。

