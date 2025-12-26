為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「舉槍造勢」被批鼓動仇恨 謝龍介：象徵鳴槍起跑

    2025/12/26 10:35 記者林欣漢／台北報導
    國民黨副主席季麟連（左二）贈送1把短槍，為謝龍介（中）加油。（資料照）

    國民黨副主席季麟連（左二）贈送1把短槍，為謝龍介（中）加油。（資料照）

    國民黨24日通過徵召立委謝龍介參選台南市長，副主席季麟連昨在台南市感恩餐會造勢，送上吉祥物「玩具手槍」給謝龍介，預祝謝龍介旗開得勝，火力全開。民進黨立委林俊憲表示，選舉應用民主的方式去爭取選民的支持，而不是靠暴力及鼓動仇恨；謝龍介澄清，他曾擔任過台南海軍陸戰隊退伍軍人協會理事長，被提名以後他們送槍，象徵鳴槍起跑，也要打擊黑金與官商勾結，並維護治安、守護城市的安全。

    國民黨台南市黨部退伍軍人委員會昨舉辦歲末感恩餐會暨台南市長參選人謝龍介造勢活動，會中由季麟連贈送1把短槍，為謝龍介加油。季表示，他與謝都是海軍陸戰隊出身，原本是要送1把長槍，但搭高鐵不方便，而改送短槍。

    對於林俊憲說，這種拿槍造勢的方式，恐怕會讓選民之間充滿對立，甚至引發暴力事件，「這其實是非常不好的」。謝龍介表示，林俊憲、陳亭妃初選打得非常火熱，不需要轉移焦點，民進黨很害怕想起來現在的官商勾結非常嚴重，也很害怕想起88槍與台南的治安非常敗壞，想要來轉移焦點，這只是鳴槍起跑，沒有其他用意，往正面打擊黑金與官商勾結的面向思考。他強調，這是BB槍，真的槍就觸法了。

    謝龍介還說，林俊憲已經漸入佳境，不需要再胡亂影射，台南市的治安、官商勾結這麼差，起碼林俊憲還有面對、想要去改變的勇氣，這都是正面的。政治可以攻防，但是存在的問題不需要去迴避，這是台南、全國政治人物，當一個城市發生問題的時候，勇於面對，林俊憲面對民進黨做得不好願意改革，予以肯定，但不需要談敏感不敏感，台南市的官商勾結、槍擊案、爐渣等事件不敏感嗎？既然要參選市長，就勇敢面對這些事實，改變這些過去的弊端，肯定他們願意面對、將來去改變，否則這個城市交給你一點意義都沒有。

    媒體追問，在重大治安事件發生後還拿槍出來，時機點相當敏感，可能產生模仿效應及社會不佳觀感？謝龍介重申，「鳴槍起跑，就是這樣，不要再影射了，再影射就更敏感。」

