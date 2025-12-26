曾被罵潑婦！醫揭陳幸妤「私下真面目」：被堵到很崩潰吧……

前總統陳水扁2008年卸任後遭起訴，他的女兒陳幸妤在當時成為媒體追逐焦點，陳幸妤也曾為此在鏡頭前崩潰暴怒。不過網紅「盾牌牙醫」史書華透露，陳幸妤是他的學姐，並指陳私下其實是「蠻溫和的人，只是不太愛多講話」。（資料照）

前總統陳水扁2008年卸任後遭起訴，他的女兒陳幸妤在當時成為媒體追逐焦點，陳幸妤也曾為此在鏡頭前崩潰暴怒。不過網紅「盾牌牙醫」史書華透露，陳幸妤是他的學姐，並指陳私下其實是「蠻溫和的人，只是不太愛多講話」，坦言與鏡頭前被拍下的形象「落差很大」。

史書華於社群轉貼過去的新聞影片，只見陳幸妤2009年2月赴美國紐約參加牙醫師考試，因受不了大批媒體長期跟拍，當街對著鏡頭質疑「你們到底每天這樣跟著我要做什麼？你們已經跟著我半年了！有必要24小時跟著我嗎？這樣有任何一個人受得了嗎？我是通緝犯嗎？需要你們這樣圍著我？」這段影片曝光後，也讓陳幸妤再度遭到輿論攻擊，許多人更嘲笑她是「潑婦」。

請繼續往下閱讀...

史書華也回憶，陳幸妤是他在台大牙醫的學姊，在他還是學生時，陳幸妤擔任過助教，史書華表示陳其實是個蠻溫和的人，只是不太愛多講話，對於出現那段採訪畫面，史書華認為「可能被媒體堵到很崩潰吧」。

史書華也質疑，在鏡頭後訪問陳幸妤的就是當時還在電視台擔任記者的范琪斐，並質疑范近日聲稱「媒體記者只會跑去問受害者『心情怎麼樣』，問加害者家屬要不要道歉，我就想翻白眼」、「你認為新聞處理這些事件的時候，需要把兇手外加祖宗十八代挖出來，或是應該重心擺在事件為什麼發生，制度哪裡出了問題，以及社會下一次要怎麼避免」。史書華批評，「這位說得頭頭是道的記者范琪斐，就是當年在美國堵她（陳幸妤）一直問廢話問到她崩潰的tvbs記者，雙標嘴臉真可怕」。

在史書華的發文底下有網友也留言表示，「其實她很少發脾氣的，也是個很棒的牙醫師」、「被騷擾半年還能這樣條理分明的說話已經是脾氣很好了」、「給她看診過，很溫和，講話也是輕聲細語的」、「她本人超親切的」。還有人坦言感到羞愧，認為當年嘲笑她被跟拍崩潰的人，都欠她一句對不起。

也有網友質疑「她（范琪斐）已經忘記當初她怎麼追陳幸妤了。不然講這話一般人會心虛，她可是一點跟她無關的嘴臉」、「一天到晚說什麼制度問題，最大的問題就是她自己」、「同樣問題一直問，問到別人受不了，再說別人情緒管控有問題」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法