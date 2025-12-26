為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    謝龍介「舉槍造勢」 杜奕瑾：可能構成刑法上的恐嚇行為

    2025/12/26 13:39 即時新聞／綜合報導
    台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾。（資料照）

    國民黨24日通過徵召立委謝龍介參選台南市長，副主席季麟連昨在台南市感恩餐會造勢，送上吉祥物「玩具手槍」給謝龍介，預祝謝龍介旗開得勝，火力全開。對此，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，上個月是斬首言論，上週是公開場合亮刀，這週是亮槍，這些行為不太台灣過去會有的舉動。卻有系統的一再發生，造成台灣人人自危的群眾心理，以及激化不必要的衝突與矛盾。

    杜奕瑾在臉書PO文表示，上個月是斬首言論，上週是公開場合亮刀，這週是亮槍，這些行為不太台灣過去會有的舉動。卻有系統的一再發生，造成台灣人人自危的群眾心理，以及激化不必要的衝突與矛盾。

    杜奕瑾指出，台灣是法治社會，若為真槍，將直接違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，涉及非法持有槍枝，或於公共場所、公開集會中攜帶槍枝，即使未上膛、未射擊、僅作象徵性展示，也已構成犯罪，屬重罪範圍，可處多年有期徒刑，無須發生實際傷害結果。

    杜奕瑾續指，即便是假槍、模型槍或改造玩具槍，只要在公開場合外觀足以使一般人誤認為真槍，仍可違反《社會秩序維護法》，被認定為足以影響公共安寧、造成群眾恐慌；若搭配言語或肢體動作，亦可能構成刑法上的恐嚇行為。

    杜奕瑾直言，若事件發生於選舉期間的造勢活動，更可能觸及《公職人員選舉罷免法》，被認定為以強暴或脅迫方式影響選舉自由，法律評價將加重，並可能成為檢察機關偵辦、選舉無效或當選無效的重要事證，敬請相關單位執行公權力好好調查。維護社會秩序與人民安全。

