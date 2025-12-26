鄭麗文閃避東吳學生追問「獨裁定義」 許美華反諷：讓更多人看清國民黨

國民黨主席鄭麗文近期赴東吳大學演講。（資料照）

國民黨主席鄭麗文22日赴東吳大學演講，過程中嗆提問的東吳大學政治系副教授陳方隅「沒有大腦」，還稱提問統獨立場的學生「不須這樣挑釁」，引外界討論。對此，反紫光奇遊團團員許美華大酸，「其實我覺得鄭麗文這樣很好！」

許美華發文提及，鄭麗文到大學演講去嗆學生、嗆老師，講一堆沒人聽得懂的肖話，繼續用力把台灣推向中國，讓更多台灣人知道，國民黨就是要讓在座的各位都變成中國人！

許美華坦言，他一直覺得，馬英九、鄭麗文都不演了，是大大的好事。要不是這樣，藍營怎麼會有人開始跳船？藍營主持人寶傑怎麼會被嚇到跳出來反對「一中憲法」，還連寫兩篇文，強烈表態「兩岸不是內政問題」？

最近兩天，鄭麗文去東吳大學演講的內容繼續延燒。但怪異的是，網軍沒有替鄭麗文的論述辯護，反而是開始大量攻擊在現場提問的東吳大學副教授陳方隅，讓他成為新的稻草人，顯然他做對了什麼事，就請繼續加油吧。

有人說鄭麗文口才很好很會講話，但問題是，當你站在極權獨裁的那一邊，還想盡辦法想要把家鄉賣掉，要把台灣人拖去當中國人，再好的口才、再會狡辯，都沒辦法在這場辯論比賽中勝出。

這就是為什麼鄭麗文在跟東吳學生、老師Ｑ＆Ａ對話時，會講出一堆完全沒有邏輯、自打臉，最後只好用人身攻擊對付提問者的原因。當天除了東吳副教授陳方隅跟鄭麗文火線交鋒外，當天也有學生跟鄭麗文展開論戰。

其中一位游同學，一直追問鄭麗文，關於她說「普廷不是獨裁者，但卻說賴清德是獨裁者」這件事。

游同學提問「你對獨裁者的定義，你剛沒有回答到問題。」鄭麗文回「普廷是民主選舉出來的。他是他國領袖，我不希望對其他國家說三道四…我不會評論普廷就是獨裁者，這不在我的評論範圍之內，普廷的人民當然有資格去評論他們國家的領袖。回到台灣，當我們在評論賴清德的時候，他是不是一心一意想要破壞台灣民主根基而想要，成為一個獨裁者，我當然可以這樣來挑戰他。」

游同學再問，「你沒有回答我的問題，如果你不應該以黨主席的身分這樣說，那你應該說我不方便這樣說，而不是說普丁就不是獨裁者，那賴清德他到底是不是？」鄭續答「你可以覺得賴清德是你心中…」同學追問「我是問你的想法」，鄭麗文則答「我的想法就是這樣，我已經告訴你了」。

游同學直言「你沒有回答我」，鄭卻說「你顯然對我的想法不滿意的時候，我也沒有辦法。」同學無奈道「所以我要問你問題啊…」鄭又問「你還有兩個問題是什麼？」

游同學再次提問「獨裁者的定義是什麼？」鄭則再度避答稱「你剛還有2個問題」，游同學直率說「我也有問這個問題啊」，鄭麗文接著說「我回答另外那個朋友的問題好了」，游同學最後反問「你不回答我問題？」

許美華說，這位游姓同學事後在脆上發了1篇心情文，被瘋傳觸及爆炸，剛剛看已經破6萬讚了。

以下摘錄游同學PO文：

「我是昨天向鄭麗文提問的同學。其實，我已經很長一段時間沒有碰政治了…鄭麗文的演講當中，我請教他為什麼覺得「普丁不是獨裁者，但賴清德是獨裁者；你對於『獨裁』的定義是什麼？」可惜，鄭主席並未正面回應我為了讓問題更聚焦，於是再次追問，但他依然不願意面對我的問題。

認識我的人都知道，我參與過許多社會倡議，各種標籤我都被貼過。但其實…「我不是任何政黨的支持者，我只是個台灣人」而我會關注政治，也只是因為我也是這片島嶼的一份子而已。我不想靠政治出名，我更不想討好任何一個政黨。

遺憾，我以為鄭麗文身為百年大黨的黨主席，會理性的回答同學們的問題，可惜他不但沒有，甚至將同學與教授的提問稱作是「反智」、「沒大腦」。這真的是一位黨主席該有的風度嗎？說了這麼多，我只希望我們還記得—「無論立場如何，我們都同為台灣人」請不要再為了政治利益，繼續撕裂這個社會了。理性一點，我們都是這座島嶼的主人，不要再撕裂彼此了，好嗎？」

許美華痛斥，大罷免的時候，藍白陣營一直造謠志工拿錢，還說大罷免志工是在煽動仇恨、分裂，甚至說罷免志工暴力，結果被打的都是志工，到底是誰在仇恨、誰在暴力？

鄭麗文為了自己的政治生命，完全逆向台灣主流民意，把國民黨用力推向統促黨一族，我真的不知道，國民黨內的正常人還要繼續沈默到什麼時候？

許美華直指，「最好鄭麗文們繼續暴走，繼續噴台灣人聽不下去的垃圾話，寶傑絕對不是唯一，我期待藍營更多寶傑被嚇到醒過來！」

