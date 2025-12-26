藍白共推「未來帳戶」 周玉蔻：黃國昌改巴結鄭麗文

國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌（左）25日召開「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會，共推「台灣未來帳戶」，投資孩子的未來。（資料照）

國民黨、民眾黨昨天共同推出「台灣未來帳戶」，要求政府在12歲以下孩童帳戶存入5萬元，每年再提撥1萬元，引發外界議論。資深媒體人周玉蔻表示，立委任期快結束了，黃國昌巴結的藍營對象從傅總召轉到鄭主席了。

周玉蔻在臉書PO文表示，國昌最新巴結的對象是國民黨主席鄭麗文，因為他明年1月31日就失去立委及民眾黨團總召職位了，昨天2位黨主席聯手的「兒童帳戶」秀就是第一彈。發錢、卡錢，騙選票，用預算、法案困住執政黨，應該就是國眾2黨中央接下來的戰術。鄭麗文對黃國昌的投懷送抱也歡喜不已，她可能認為這樣一來，她遭批令不出黨中央的羞辱可望洗白。

周玉蔻指出，為了保住政治能量，黃國昌還操作明年2026的520對所謂的立院彈劾賴清德案進行投票。真是見鬼了，「投票」一定不會過（立委要3分之2贊成），拖那麼久，為的是替他自己的光桿黨主席製造權力舞台煙霧彈。

周玉蔻直言，然後，明年下半年，他的算盤，必然是柯文哲攻高雄或台南市長戰的奇兵牌。具體脈絡要看2026年3月26日柯文哲案的宣判結果。

