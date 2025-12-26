藍白提案彈劾賴清德 黃帝穎：打假球還要總統問答 世界最扯！

律師黃帝穎。（資料照）

立院程序委員會昨將國民黨團、民眾黨團針對賴清德總統的彈劾案，分別列入週五報告事項第2、3案，交全院委員會併案審查。對此，律師黃帝穎表示，總統不用配合藍白打假球，藍白打假球又要總統問答，違反憲法及國際標準，藍白彈劾總統是明顯打假球。

黃帝穎在臉書PO文表示，憲法增修條文規定，立院通過總統彈劾案需2/3，藍白席次過半只能倒閣，卻提出人數不足的彈劾，明顯是憲政上打假球，轉移不敢倒閣的心虛，總統遵守憲法及國際標準不用配合藍白打假球，國民黨假藉彈劾之名，來行違憲問答總統之實。憲法法庭113年憲判字第9號判決，已針對國會擴權法案中「總統國情報告即問即答」判決違憲，同一法理，國民黨要總統到立院接受問答，擺明目無法紀，公然再次踐踏憲法，凸顯國民黨違憲後毫無悔意。

黃帝穎指出，美國、法國總統到國會的國際標準均沒有問答，美國「總統制」，總統到國會發表國情咨文，發表後即離開議場，國會議員並無質詢權，朝野議員也都展現民主風度，充分尊重總統到國會的儀式，法國「雙首長制」，總統到法國國會報告，國會議員不只沒有質詢權，更在議事規則明訂，國會議員不得以任何行動干擾總統的演講。

黃帝穎直言，藍白打假球已夠丟臉竟還有臉提總統問答，不只已被判決違憲，更違反美法國際標準，藍白簡直世界最扯！

