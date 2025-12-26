藍白卡總預算 葉耀元：台灣不需要胡搞瞎搞的在野黨

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

賴清德總統昨天以總預算卡關，怒嗆立法院「有什麼資格談憲政」，國民黨今日表示，立法院早已三讀通過軍人加薪、提升警消退休金修法，賴政府違法不編預算，才會導致如今僵局。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，藍白並不是來監督民進黨政府，而是透過立法權來癱瘓民進黨政府，以此削弱我國的實力，並讓民眾產生一種「民進黨政府做得好差」的這種印象，人民不需要胡搞瞎搞的在野黨，更不需要去中國跟中國低頭的立法委員。

葉耀元在臉書PO文表示，台灣政府的會計年度為1月1日至12月31日，換句話說，我們6天後就進入下一個會計年度。結果立法院在野黨聯手拒絕審查行政院所提出的預算案，直接在程序委員會封殺下年度的預算。

葉耀元指出，他在2024年大選結束之後就有說過，藍白並不是來監督民進黨政府，而是透過立法權來癱瘓民進黨政府，以此削弱我國的實力，並讓民眾產生一種「民進黨政府做得好差」的這種印象。殊不知追根究底，是藍白在立院破壞我國依法行政的基礎，尤其是在國防與外交上，刻意要散佈疑美論親中論，把台灣推向中國這個深淵。

葉耀元直言，我們不需要胡搞瞎搞的在野黨，更不需要去中國跟中國低頭的立法委員。謝謝。

