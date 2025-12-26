為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    親中路線再遭質疑 王婉諭：國民黨真的不怕國際社會看在眼裡？

    2025/12/26 10:32 即時新聞／綜合報導
    鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文23日在黨副主席兼秘書長李乾龍的陪同下，拜會前立法院長王金平，邀請王院長擔任國民黨最高顧問，王金平一口答應。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，鄭原本打算任命張顯耀擔任副主席兼智庫執行長，但卻引發黨內反彈，隨後拜會王金平並撤回決定，僅任命張擔任智庫執行長，她進一步反問「國民黨『親中』的標籤，是被抹紅，還是自己貼上的？」

    王婉諭今發文提及，最近有一則新聞，或許沒有引起太多關注，卻在國民黨內部掀起了不小的爭議。鄭麗文本來打算任命「張顯耀」擔任副主席兼智庫執行長，並負責督導南部選舉，卻引發黨內強烈反彈。最後，鄭麗文不得不去拜會王金平修補關係、撤回原本的決策，僅任命張顯耀擔任智庫執行長。

    王婉諭指出，這聽起來，或許只是國民黨的人事家務事，對吧？但問題就出在「張顯耀」這個人身上。張顯耀曾在國安會、海基會、陸委會任職，但最為人熟知的，是他在近十年內，2度涉入共諜相關案件。

    2014年，他在馬英九任內擔任陸委會特任副主委，卻突然遭到去職，隨後即被法務部調查局以涉嫌「外患罪」或「洩漏國防以外機密罪」偵辦，直指其可能涉及為「中共」蒐集情資。2024年，他又因涉嫌在總統大選期間，收受中國大陸官員指示、支持郭台銘參選，遭認定違反《反滲透法》，並於今年初遭到起訴。

    王婉諭質疑，「任命這樣背景的人，擔任黨內重要職位，究竟想對內、對外傳達什麼樣的政治訊號？」立委堅持赴中參加活動、黨主席主張兩岸同屬一中、黨團封殺國防特別預算。國民黨當然很清楚，這些作為勢必引發社會對其親中立場的質疑，甚至連國際社會、歐美各國都看得一清二楚

    王婉諭直指，但為什麼他們仍不顧黨內部分人士的反對，選擇繼續向中共靠攏？國民黨是否正在利用中共的文攻武嚇，來換取自身的政治利益？而國民黨內部，真的所有人都認同這樣的對中路線嗎？

    相關新聞請見︰

    中國利用假民調介選 早有案例

    張顯耀。（資料照）

