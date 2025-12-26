停砍年金法案 林智群：建議不副署 釋憲緩不濟急

立法院院會12）三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」第37、38、67條條文修正草案，民進黨立院黨團批「年金亂修法 基金提早垮」。（資料照）

立法院會日前三讀停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，咨文已送到總統府與行政院。對此，律師林智群表示，他建議不副署，憲法法庭累積了一堆人民聲請釋憲案子，大法官應該先處理這些案子，釋憲緩不濟急，法律生效後，行政院不編預算，會被藍白攻擊違法，被媒體帶風向。

林智群在臉書PO文表示，如果行政院決定副署並聲請釋憲和暫時處分，讓憲法法庭確認「立法院可否用法律案包裝預算案，可否在沒找出財源之前、沒與行政院進行溝通之前，就任意提出增加預算的法律案？是否違憲？」也是一個方法，而且憲法法庭應該會宣布違反憲法第70條規定。

林智群指出，大法官第264號解釋：「憲法第七十條規定：「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」，旨在防止政府預算膨脹，致增人民之負擔。立法院第八十四會期第二十六次會議決議：「請行政院在本（七十九）年度再加發半個月公教人員年終工作獎金，以激勵士氣，其預算再行追加」，係就預算案為增加支出之提議，與上述憲法規定牴觸，自不生效力。」

林智群直言，大法官第391號解釋已經說明過了，其謂：「立法院依憲法第六十三條之規定有審議預算案之權，立法委員於審議中央政府總預算案時，應受憲法第七十條「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」之限制及本院相關解釋之拘束，雖得為合理之刪減，惟基於預算案與法律案性質不同，尚不得比照審議法律案之方式逐條逐句增刪修改，而對各機關所編列預算之數額，在款項目節間移動增減並追加或削減原預算之項目。蓋就被移動增加或追加原預算之項目言，要難謂非上開憲法所指增加支出提議之一種，復涉及施政計畫內容之變動與調整，易導致政策成敗無所歸屬，責任政治難以建立，有違行政權與立法權分立，各本所司之制衡原理，應為憲法所不許。」

