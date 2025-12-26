謝龍介造勢「舉槍」 吳靜怡：藍白正在跟民主法治對著幹

國民黨副主席季麟連（左二）贈送１把短槍，為謝龍介（中）加油。（資料照）

國民黨24日確定徵召黨籍立委謝龍介二度參選台南市長，昨日舉辦首場造勢活動時，國民黨副主席季麟連卻當場送「手槍」給謝龍介，季麟連還在台上直接組裝好並要謝龍介「開一槍」，謝也將槍舉高響應，引發社群議論。對此，媒體人吳靜怡表示，謝龍介舉起在野獨裁的槍桿子，黃國昌接著要提彈劾總統，他們正在跟民主法治對著幹！

吳靜怡在臉書PO文表示，謝龍介在台南高舉的槍，不是一把普通的槍，而是國民黨副主席季麟連御賜的槍，象徵著國民黨絕對威權的氣勢，立法院在野獨裁的多數暴力！這把槍是特別帶著南下，直接針對賴清德選票的核心「台南」，挑釁意味十足！

請繼續往下閱讀...

吳靜怡指出，黃國昌要彈劾總統，提案投票故意選擇在明年五月，看似聰明，豈不就是想要利用韓國瑜來大大方方花花納稅人的錢，舉辦全台巡迴說明會，變成黃國昌個人政治資本來對抗老母雞柯文哲，製造自己在民眾黨的存在必要性，賴清德現在就是黃國昌政治生命的行動電源。

吳靜怡續指，藍白大搞政治動作又不趕快審查國家預算，就是要慢性癱瘓國家，導致國家發展停滯，違反憲法對於「預算審議權」的行使義務；藍白不斷在社會傳遞「制度是可以凌駕」的觀念，北捷砍人事件後，持續造成敏感社會的極度不安！

吳靜怡直言，謝龍介是台南人想要的市長嗎？面對謝龍介兒子吸毒案選擇隱身的參選人，現在站出來就是舉槍，難道是要威脅台南人嗎？當政治人物一邊玩弄暴力象徵，一邊濫用憲政機制，他們真正對抗的，不是執政黨，而是民主本身。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法