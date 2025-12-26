陳佩琪稱300萬被中間人用掉、柯未見過 媒體人諷：沒看到錢不算貪？

前民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，柯妻陳佩琪昨發文稱，外界說的市長室收300萬，柯文哲根本沒見過，並稱是「中間人拿去裝潢台玻辦公室用掉了」。（資料照）

台北地方法院審理前民眾黨主席柯文哲等人涉入的京華城案，23日辯論終結，將於明年3月26日宣判。柯妻陳佩琪昨發文稱，外界說的市長室收300萬，柯文哲根本沒見過，並稱是「中間人拿去裝潢台玻辦公室用掉了」。對此媒體人詹凌瑀質疑這根本是「提油救火」，還自稱「沒看到錢就不算貪」。他也諷刺陳佩琪，「原來在阿北家，錢只要換成裝潢貼在牆上，就不算錢了」。

陳佩琪昨在臉書發文質疑，「台灣有著很奇怪的司法制度」，並稱「偵訊檢察官說他手上有那麼多『貪汙事證』，但奇怪的是他自己不必（或說不用）出庭說明，而是派從沒和被告見面的公訴檢察官上場」。陳佩琪也嗆「他（柯文哲）為自己辯白就是態度不佳？還要把他起訴28.5年？請問他是要在法庭上跟你們鞠躬、說謝謝起訴是不是？」

陳佩琪也說，「網軍最愛說的市長室收300萬， 就已經說過無數次了，錢長的是橫的、豎的、紅的、白的，我先生都沒見過， 就中間人拿去裝潢台玻辦公室用掉了，都講得那麼清楚、那麼明白、那麼多次了，你們是沒聽到嗎？」

對此詹凌瑀在臉書發文質疑，陳佩琪這篇發文讓人大開眼界，根本是「提油救火」的最佳典範。她也諷刺這是「第三壺鈴的法學奇蹟：沒看到錢就不算貪」。

詹凌瑀指出，陳佩琪說柯文哲沒見過那300萬，因為是中間人拿去付辦公室裝潢了？ 大姐，這叫做「自證己罪」好嘛！ 按照這個神邏輯，以後收賄的只要說：「我沒看到現金喔，廠商直接幫我付豪宅裝潢、幫我付車款」，就不算貪污了？ 別人幫你付錢裝潢，利益不是進了你們口袋嗎？ 承認有這筆錢、有裝潢事實，不就剛好證實金流與對價關係？

詹凌瑀也批評，別在那邊演受虐兒了！檢察官求刑28.5年，是因為柯文哲藐視司法、煽動民粹，這叫毫無悔意，跟有沒有鞠躬道謝一點關係都沒有。妳竟然把國家公權力的論告，降格成「比我還會罵老公」？這是肅貪的法庭，不是妳們夫妻倆爭寵的臥房，請搞清楚狀況。

詹凌瑀在文末也直言，從陳佩琪的邏輯看來，原來在阿北家，錢只要換成裝潢貼在牆上，就不算錢了。這理財觀念與法學素養，真的超越藍綠、超越常識。

