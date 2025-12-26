藍委鄭天財涉貪收賄711萬起訴 張育萌揭荒謬說詞：編劇都不敢這樣寫

張育萌發文列出檢調查出的具體事證，批評鄭天財接受多個廠商供養，在被搜查時還裝傻並推卸責任給張騰龍，還一度承諾說會開除張騰龍，但後來又宣稱，張騰龍主動建議「幫他募款」，相關說法讓張育萌諷刺「整起案件有夠魔幻，編劇都不敢這樣寫」。（資料照）

國民黨籍立委鄭天財涉嫌透過辦公室執行長張騰龍居間接受各廠商供養，時間長達3、4年，金額逾700萬元，台北地檢署依涉犯貪污治罪條例等罪於24日將他起訴。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文列出檢調查出的具體事證，批評鄭天財接受多個廠商供養，在被搜查時還裝傻並推卸責任給張騰龍，還一度承諾說會開除張騰龍，但後來又宣稱，張騰龍知道原住民立委「豐年祭」等活動的開銷很大，所以主動建議「幫他募款」，相關說法讓張育萌諷刺「整起案件有夠魔幻，編劇都不敢這樣寫」。

張育萌在臉書發文指出，鄭天財平安夜終於被起訴——他狡辯在說什麼，恐怕連他自己都聽不懂。

張育萌表示，2020年，鄭天財連任立委之後，當時他的執行長叫張騰龍。台北地檢署調查發現，張騰龍陸續介紹一拖拉庫業者，用「贊助鄭天財參加豐年祭」的名義，把錢轉到張騰龍名下帳戶。在3年多期間，各家業者長期「供養」鄭天財。給了錢之後，張騰龍會替對方安排「立委鄭天財特助」的頭銜。如果對方公司需要「喬事情」，鄭天財或助理就會用「國會辦公室」名義發開會通知，把部會叫來協調。

張育萌說明，檢調直接列出9項鄭天財幫廠商喬事情的具體事證，服務包山包海，而且是明碼對價，包含：

1.鄭天財收江姓廠商 96 萬，國會辦公室要求內政部建築研究所，加速公司申請綠建材審核。

2.鄭天財收了林姓廠商 87 萬，國會辦公室要求建築研究所，加速建材公司申請樓地板隔音墊測試；還跟台電協調這間公司，電線遷移工料費用。不只如此，還再請金管會協調這間公司危老案貸款利率。

3.鄭天財收了另一位林姓廠商 96 萬，國會辦公室發文給自來水公司，以利公司申請自來水使用。

4.鄭天財收了羅姓廠商 43 萬多，國會辦公室通知中華郵政，協助公司承租中華郵政公司辦公處所。再找財政部和關務署，協助報關業者處理 APP 實名認證。

5.鄭天財收了鄭姓廠商 105 萬，國會辦公室要金管會協助建設公司協助說明被其他公司檢舉的事。

6.鄭天財收了陳姓廠商 72 萬，國會辦公室協助公司收受欠稅執行命令和罰款的事。

7.鄭天財收了李姓廠商 151 萬，張騰龍等人以國會辦公室名義，派員參加關務署處理貨物APP實名認證衍生議題的公聽會。

8.鄭天財收了林姓廠商 36 萬，國會辦公室通知關務署和交通部，協助處理海關貨物損毀的問題。

9.最扯的是，張騰龍在 2023 年因為另一個案件被羈押。結果有四位業者認為，還是有持續供養的必要，竟然改由羅姓業者收齊現金，再直接帶到立法院交給鄭天財。

張育萌批評，在短短3、4年間，鄭天財收受的錢超過700萬。2023年時，張騰龍在立法院的辦公室就先被搜索。竟然當場搜到一把槍和好幾發子彈。張騰龍當時說，那是他珍藏的玩具槍。結果，不知道是說詞忘了串供，還是整間辦公室腦袋都不清楚——鄭天財卻說，那是他以前爭取原住民權益時，請助理找來的「玩具槍」，「連獵槍都不是」。

去年，鄭天財辦公室又被搜，最後檢調帶走電腦主機和文件。鄭天財當時還裝得很詫異地說，「他（張騰龍）的事業那麼大，怎麼會去我也搞不清楚」，還承諾會直接開除張騰龍。

結果呢？昨天，鄭天財終於被起訴，他又再次裝得很驚訝。受訪時，鄭天財直接改口，狡辯說是上一任立委期間，張騰龍知道原住民立委「豐年祭」等活動的開銷很大，所以主動建議「幫他募款」。原本，鄭天財只是聽聽，半年後張騰龍又再提起，連做法都想好了——錢匯到張騰龍戶頭，帳戶再交給辦公室秘書。我的老天爺啊，這種話能信？

張育萌質疑，去年才說「不知道張騰龍事業做很大」。現在被起訴後，突然支支吾吾承認「張騰龍有幫他募款」。「募款來參加豐年祭」這種超瞎理由都講得出來。拜託，請問哪一條法律允許立委這樣募款？

張育萌強調，政治人物就是只有選舉期間才能募款，而且每一筆都要申報政治獻金，公開向社會揭露。平常收錢、幫人辦事，就是收賄。這種基本的法治教育，都當到立委了，為什麼還要檢察官來教？

張育萌也砲轟，鄭天財還鬼扯說，檢察官問他，為什麼募的錢不直接匯進他的戶頭。鄭天財竟然理直氣壯回答，「因為一開始就講得很清楚，募款是要作為支付豐年祭等相關活動支用，所以募款項目就是直接公開放在張騰龍的帳戶」。鄭天財說這樣就不是「私相授受」還補一句，「我也不知道法院會不會採信我的說法，我只能盡力」。

對此張育萌諷刺，鄭天財這到底是什麼支離破碎的發言，並指法院怎麼會採信鄭的說法，如果這招可以用，那所有立委都來收廠商現金，反正只要不要放在自己戶頭就好。被抓到就只要跟檢察官說，是要參加豐年祭用。

張育萌在文末直言，整起案件有夠魔幻，編劇都不敢這樣寫——國民黨的立委真的是把立法院當自己家欸，到底都搞什麼？

