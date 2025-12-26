為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    批藍白「台灣未來帳戶」未排富 詹凌瑀諷：建商女婿要全民幫地主兒存錢

    2025/12/26 08:41 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文（左）與民眾黨主席黃國昌（右）昨日召開「搶救少子國安危機TFA助台灣一臂之力！」記者會，共推「台灣未來帳戶」，投資孩子的未來。（記者廖振輝攝）

    國民黨、民眾黨昨天共同推出「台灣未來帳戶」，要求政府在十二歲以下孩童帳戶存入五萬元，每年再提撥一萬元，引發外界議論。媒體人詹凌瑀發文質疑，這個法案最荒謬的地方在於完全沒有排富條款，黃國昌的兒子根本是不缺資源的富二代，竟然也能領這筆國家補助，她也砲轟「這種無差別的撒幣補貼，對弱勢孩子來說只是杯水車薪，根本追不上階級差距，浪費納稅人的錢」。

    詹凌瑀在臉書發文指出，黃國昌說得大義凜然，說要政府幫所有0到12歲的孩子存錢，打造更穩定的成長環境。但現實是，身為「建商女婿」兼「美國人爸爸」的黃國昌，兒子從小名下就有土地，起跑點早就是一般台灣孩子的終點。她也質疑，這個法案最荒謬的地方在於完全沒有排富條款，並諷刺「建商女婿要全民幫『地主兒子』存錢！」

    詹凌瑀批評，像黃國昌兒子這種含著金湯匙出生、根本不缺資源的富二代，竟然也能領這筆國家補助？這種無差別的撒幣補貼，對弱勢孩子來說只是杯水車薪，根本追不上階級差距；對富裕家庭卻是錦上添花，浪費納稅人的錢。

    詹凌瑀在文末也直言，這種不但無法解決少子化，反而讓既得利益者繼續佔用國家資源的政策，根本不是福國利民，而是標準的譁眾取寵！

