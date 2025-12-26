台日版小橘書比一比 季連成：內容不盡相同卻有一共同點

行政院政委季連成接受本報「官我什麼事」專訪時表示，雖然台日版小橘書不盡然相同，但最重要是建立民眾防災意識。（記者陳品妤攝）

政府最近向全國900多萬家戶發放俗稱「小橘書」的「台灣全民安全指引」，行政院政委季連成接受本報網路節目「官我什麼事」專訪時表示，日本在10幾年前，就每家每戶發放安全指引手冊，日本的手冊很厚，台灣的小橘書雖然很薄，但內容卻非常精準與簡要。而台日小橘書內容不盡然相同，但最重要是建立民眾危機意識。

季連成指出，台灣版小橘書有兩個主軸，一是天然災害，另一個是軍事威脅，而日本的手冊包含其所面臨的天然災害所要做的事情，把每一個環節、步驟都講得很詳盡，日本在10幾年前就編製，每一家戶發放一本，至今已有好幾個版本了。

季連成說，台日小橘書內容不盡然相同，卻有一個共同點，就是希望民眾建立維安與危機意識，在災害來臨之前，要做好準備工作及心理建設，在面臨任何災害時可以舉一反三，不僅自救互助，還要避災、離災。

對於台日防災，季連成表示，日本明年在中央會成立防災廳，整合州道府的災防工作，編制有好幾百人，東京市的市政廳也有綜合防災部；但我們在中央只有行政院災防辦公室，編制僅25人，縣市政府也沒有災防局處，只有消防局，但消防局仍以救火、搜救為主，台灣或可借鑑日本，設立專職局處，讓防災更快速、更有效率。

