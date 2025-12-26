台北捷運隨機砍人案 季連成檢討：多頭馬車需整合

台北捷運隨機砍人案震驚社會，行政院政務委員季連成接受本報「官我什麼事」專訪時表示，因為多頭馬車沒有整合，不知道下個會發生在什麼地方，就變成連環事件。（記者陳品妤攝）

台北捷運隨機砍人案震驚社會，行政院政務委員季連成接受本報網路節目「官我什麼事」專訪時表示，雖然政府相關機構建置得完整，但事件發生時，多頭馬車、各行其事，沒有整合，就無法防止連環事件發生，分散事件處理的速度與效率。

季連成說，恐怖攻擊與維安事件，有一點相似，但也不完全相同，雖說行政院國土安全辦公室負責反恐工作，但台北捷運隨機砍人案目前無法歸類為恐怖攻擊；而全世界對恐怖攻擊，有很多不同定義，但仍有幾個條件要構，包括是有組織性、攻擊性強、對社會造成重大危害。

季連成指出，行政院在事發後，也檢討相關機制，其中針對監控系統，台北車站有監控、警政署也有監控，行政院也設立應變中心，重點是如何把它集中整合起來；而有了監控後，「警告系統是不是夠快」，如果在發生事件的第一時間，在台北車站到捷運中山站這個區域，適時發布CBS警告系統，讓當時在現場的民眾都可以接到，雖然可能造成恐慌，但民眾有多一份警覺，就可以減少事件傷害，「警報系統是非常必要的一個手段」。

季連成也說，台北車站發生事件後，情報訊息怎麼樣傳到警政署，甚至傳到國安局、調查局等相關單位，情傳到底該怎麼樣做；而在建構多年的社會安全網部分，民眾受傷後究竟要送到哪裡？台北車站最近的醫院是台大與馬階醫院，但卻有傷患送到三總，距離太遠了，救護應該要有更彈性、因地制宜的作法，相關處置還有很多討論與檢討的空間。

季連成表示，政府所編設的單位，包含警政署、台北市警察局、消防署、台北市消防局，以及衛福部所屬醫院，其實機構建置得很完整，重點就是事件發生時，「上面是誰在做整合」？整合的工作才是最重要。因為多頭馬車、各行其事，沒有整合，就會不知道下一個會發生在什麼地方。

季連成指出，事發之時，也不知道會是連環事件，若有上面整合機制，可以防止事件在第二個地點發生，因此在機制檢討上，「究竟誰要來當整合的單位」，而各縣市所屬的警察、消防、醫療體系負責的工作，是不是在整合之下救災，而多頭馬車、各行其事，會分散事件處理的速度與效率。

