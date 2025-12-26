北京硬砍40％赴日客 矢板明夫：如同毛澤東鎮壓反革命運動

矢板明夫說，據日媒報導，許多日本觀光地的中國遊客減少之後，台灣和國內觀光客反而增加了。（法新社資料照）

共同社25日報導，中國當局要求各地旅行社「控制」赴日簽證申請，將中國公民前往日本的人數，硬生生砍到原來的60%，理由是「日本治安不好」、「對中國人不友善」等等。日本資深媒體人矢板明夫指出，上述新聞讓人哭笑不得，任何一個正常社會都知道，出國與否是個人的選擇，根本不該被國家訂為指標；真正可悲的，是中國人至今仍被迫生活在這種「拍腦門」治國的陰影下，與建國初期毛澤東執政時別無二致。

矢板明夫在臉書發布貼文稱，中國人前往日本的理由很多，包含旅遊、探親、看病、做生意、留學等具體而真實的生活需求，卻被一個突如其來的數字限制了，因為「領導不高興」，所以必須「降到60%」。不是50%，也不是70%，完全沒有科學依據，可能領導認為這個數字「既表達了不滿，又對實際經濟傷害不大」。

矢板明夫說，這個60%，讓人立刻聯想到中國建國之初，毛澤東在鎮壓反革命運動中明確提出的，要「殺掉人口的千分之一」，也就是0.1%。理由也很直白，「不殺到這個比例，『反革命氣焰壓不下去』、人民也感受不到政權的威力」。

於是，這個「拍腦門」得來的數字，成了全國各地方政府行動的標準。根據中國官方後來的統計，這場運動中被處決的「國民黨餘孽」與各類「壞人」，最後達到了100萬人以上。不難想像其中有多少冤假錯案。

矢板明夫續稱，1957年的反右運動更荒唐。毛澤東說「右派要佔知識份子的5%」，要求必須湊齊。於是，中國各單位大興文字獄，回顧過去幾年來每個人寫過的文章、說過的話，只要有一點瑕疵，立刻劃為右派，拼命地在湊數字。有人開會時去上了一趟廁所，回來就被劃成了右派，只因為「比例還沒達到」。當時被認定為右派的人，都遭到批鬥、流放，很多人甚至家破人亡。

矢板明夫指出，今天的60%，和當年的0.1%、5%，本質上沒有任何不同。先有政治情緒，再用比例裁切現實。過去裁掉的是人命與人生；今天裁掉的是經濟、自由與常識。

矢板明夫強調，真正可悲的，不是去日本的旅客人數被減到60%，造成日本的經濟損失，而是中國人至今仍被迫生活在這種「拍腦門」治國的陰影之下。

