宏都拉斯親台派勝選有望復交？學者分析：美國絕不會反對

宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉選前表示，當選後將與台灣恢復邦交。（歐新社檔案照）

宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）24日宣布，獲美國總統川普支持、曾經表態支持與台灣復交的國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選總統。學者評估，美國絕不會反對我國與宏都拉斯復交，但應該不會特別公開提及此議題，若要推進獲得新的邦交國，也要考量是否有量能對抗中國的反攻。

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗表示，阿斯夫拉選前曾表態願意與台灣恢復邦交，確實是個值得關注的政治訊號，但台灣政府在回應時，仍必須保持冷靜與制度化思考。

洪浦釗認為，台灣外交早已走出「邦交國數量」迷思，重點不在於是否能立刻恢復一段象徵性的關係，而在於這段關係是否具備長期可持續性；最重要的不是急於表態或搶進外交得分，而是審慎評估未來是否能建立一段穩定、雙方都能承擔的合作關係，同時也須確保任何外交進展，不會影響既有邦交國對台灣的信任與整體外交布局。

嚴震生：留意中國外交反攻

政大政治系兼任教授嚴震生也指出，邦交國存在的目的是協助台灣在國際組織提案、推進國境外交，若要獲得新的邦交國，也要擔心是否有量能對抗中國反攻，外交部應考量是否值得，以及當初斷交是否有留下一線恢復邦交的機會。

嚴震生分析，美國總統川普認定拉丁美洲屬於美國勢力範圍，因此美國絕不會反對我國與宏都拉斯復交，但應該不會特別公開提及此議題。

除了白蝦採購，嚴震生認為，效仿中國在墨西哥投資銷往美國的做法，在中南美洲國家推動半導體產業，善用當地充足勞力與地理位置，也是台灣的優勢，但宏都拉斯的治安問題仍是疑慮。

