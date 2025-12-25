拚了！草屯鎮催生條款太誘人 芬園鄉生育補助明年加碼到2萬元

彰化縣芬園鄉明年起調高生育補助為每胎2萬元。（取自林世明臉書）

全力催生！彰化縣芬園鄉確定從2026年開始，把生育補助調高為每胎2萬元，加上縣府的3萬元，等於生一胎就可以領5萬元！芬園鄉長林世明表示，因為隔壁的南投縣草屯鎮催生條款太好，只好加碼發放生育補助，希望避免人口再外流！

林世明指出，芬園鄉位於南投草屯與台中的交界處，台中市升格後，不只要力抗台中市的磁吸效應，還要面對隔壁的草屯鎮一再調高的社會福利，因此，在鄉代會的支持下，確定明年將編列400多萬元的預算，來發放生育補助，也就是每生一胎，就可領到鄉公所發放的2萬元，這也是彰化縣26鄉鎮市生育補助的天花板規格。

林世明強調，原本芬園鄉的生育補助為每胎7000元，明年起調高為2萬元，目前芬園鄉人口約為2萬2000人左右，以往每年出生新生兒約為200個左右，但今年已低於200個，也讓今年所編列的生育補助預算，根本發不完。面對芬園鄉邁入高齡化社會，不只要催生，還要所出生的新生兒在芬園鄉登記戶口。

而南投縣草屯鎮從2019年就開始發放每胎2萬元的生育補助，後來更加碼前2胎可領4萬、第3胎6萬，第4胎以上補助7萬，因此，芬園鄉決定從2026年元旦起調高生育補助，每胎可領2萬元，再加上縣府3萬元，就可拿到5萬元。

彰化縣芬園鄉人口持續外流，每年新生兒不到200人。（取自林世明臉書）

