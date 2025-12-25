為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    拚了！草屯鎮催生條款太誘人 芬園鄉生育補助明年加碼到2萬元

    2025/12/25 21:03 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣芬園鄉明年起調高生育補助為每胎2萬元。（取自林世明臉書）

    彰化縣芬園鄉明年起調高生育補助為每胎2萬元。（取自林世明臉書）

    全力催生！彰化縣芬園鄉確定從2026年開始，把生育補助調高為每胎2萬元，加上縣府的3萬元，等於生一胎就可以領5萬元！芬園鄉長林世明表示，因為隔壁的南投縣草屯鎮催生條款太好，只好加碼發放生育補助，希望避免人口再外流！

    林世明指出，芬園鄉位於南投草屯與台中的交界處，台中市升格後，不只要力抗台中市的磁吸效應，還要面對隔壁的草屯鎮一再調高的社會福利，因此，在鄉代會的支持下，確定明年將編列400多萬元的預算，來發放生育補助，也就是每生一胎，就可領到鄉公所發放的2萬元，這也是彰化縣26鄉鎮市生育補助的天花板規格。

    林世明強調，原本芬園鄉的生育補助為每胎7000元，明年起調高為2萬元，目前芬園鄉人口約為2萬2000人左右，以往每年出生新生兒約為200個左右，但今年已低於200個，也讓今年所編列的生育補助預算，根本發不完。面對芬園鄉邁入高齡化社會，不只要催生，還要所出生的新生兒在芬園鄉登記戶口。

    而南投縣草屯鎮從2019年就開始發放每胎2萬元的生育補助，後來更加碼前2胎可領4萬、第3胎6萬，第4胎以上補助7萬，因此，芬園鄉決定從2026年元旦起調高生育補助，每胎可領2萬元，再加上縣府3萬元，就可拿到5萬元。

    彰化縣芬園鄉人口持續外流，每年新生兒不到200人。（取自林世明臉書）

    彰化縣芬園鄉人口持續外流，每年新生兒不到200人。（取自林世明臉書）

    彰化縣芬園鄉明年起調高生育補助為每胎2萬元。（取自林世明臉書）

    彰化縣芬園鄉明年起調高生育補助為每胎2萬元。（取自林世明臉書）

    彰化縣芬園鄉明年起調高生育補助為每胎2萬元。（取自林世明臉書）

    彰化縣芬園鄉明年起調高生育補助為每胎2萬元。（取自林世明臉書）

    彰化縣芬園鄉明年起調高生育補助為每胎2萬元。（取自林世明臉書）

    彰化縣芬園鄉明年起調高生育補助為每胎2萬元。（取自林世明臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播