賴清德重話指藍白沒資格談憲政 黨政人士：意在凸顯這3點

藍白兩黨持續在立法院阻擋明年度中央政府總預算案與1.25兆元國防特別預算審查，賴清德總統今天說，如果立院沒辦法如期審查115年度中央政府總預算，還有什麼資格再談憲政？黨政人士則指出，總統主要凸顯3點，包括：跨年在即，明年度總預算仍卡關無解；其次，政黨競爭不應犧牲國家利益；再者，在野黨對國防特別預算口頭支持卻封殺排案。

黨政人士說，賴總統以今天是耶誕節、同時也是行憲紀念日作為提醒點，強調立委職責應當在12月31日前完成明年度預算審議；但目前連付委都卡在程序委員會，已經進入「倒數6天」警訊，卻絲毫不見藍白有審查意圖，因此藉節日恰逢重大建設啟用當下，公開點出總預算對國家運作重要性。

黨政人士表示，總統談話脈絡之中，一方面肯定民間很拚、國家在進步，另方面點名：政黨競爭難免，但不能犧牲國家與人民利益，若連最基本的國家發展、民生建設預算都用政治理由阻擋，「就沒有資格再談憲政」。以國家元首高度提醒各黨派，別用政治杯葛拖累國家建設與人民需要，否則談憲政就失去正當性。

黨政人士強調，總統把焦點放到這週國防特別條例在國會第四度被封殺，連進入委員會可以討論的機會都沒有，點名在野黨宣稱支持國防，卻連交付審查都不願意，條例內容沒有任何討論機會，使國人無法理解；並表態政府禁得起審查、預算有依據，若不宜可刪，但不能卡關不審。

