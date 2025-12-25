為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中國海警船節日也來亂！3艘一路縱隊闖金門 海巡併航驅離

    2025/12/25 19:36 記者吳正庭／金門報導
    海巡署金馬澎分署再度偵獲中國海警闖入我方禁止水域，我方調派巡防艇併航監控，迫使中船航離。（金門海巡隊提供）

    海巡署金馬澎分署再度偵獲中國海警闖入我方禁止水域，我方調派巡防艇併航監控，迫使中船航離。（金門海巡隊提供）

    海巡署金馬澎分署說，18日偵獲中國海警闖入我方禁止水域，今天（25日）再度發現3艘中國海警船跨越金門限制水域，闖入禁止水域，我方調派巡防艇併航監控，頂著陣風10級、浪高3公尺強風惡浪，迫使中船航離。

    金馬澎分署指出，下午2點半左右，第12巡防區偵獲中國海警船於大膽島西方禁止限制水域外編隊，立即調派巡防往預置部署；半小時後，中國海警「14605」、「14606」及「14609」等3艘船「一路縱隊」，自大膽島南方水域闖入金門禁止限制水域。

    海象惡劣，最大陣風達10級、浪高3公尺，海巡署以預置3艘巡防艇趨前「1對1」併航監控，拒止其持續深入我方水域，同時透過中、英文無線電廣播，嚴正告知中船行為已嚴重破壞區域和平穩定，影響海域航行安全，要求立即轉向，在海巡全力應對下，中國海警船下午4點多航離金門限制水域。

    今天是台灣行憲紀念日，對於中國海警船在海象極差狀況下仍執意編隊侵擾，海巡署強力譴責是不專業、不理性的行為，不僅罔顧航行安全，也造成過往船舶極大航行風險。

    海巡署說，守護我禁止限制水域，維護國家主權，是海巡責任與使命；海巡將全天候保持高強度監控及應對能量，捍衛國家主權。

