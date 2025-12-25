新竹縣政府將創新成立聯合服務中心 跨局處規劃8席服務櫃台

新竹縣政府為翻轉政府服務定位，以市集BOOTH設計概念，規劃設置「聯合服務中心」，預計2026年元旦揭牌後開張。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府為翻轉政府服務定位，以市集BOOTH設計概念，規劃設置「聯合服務中心」，期透過整合跨局處業務，打造友善、便捷的洽公環境，讓民眾申辦業務像逛街般輕鬆有趣，引領縣民體驗嶄新的親民魅力，預計2026年元旦揭牌後開張。

縣府行政處長周秋堯表示，聯合服務中心設在W棟產業發展處大廳，規劃8席服務櫃台，其中3席洽辦社會福利，包含受理身心障礙證明、身心障礙停車證、愛心卡、陪伴卡、敬老卡等相關申辦業務。

地政業務服務1席，提供各式地籍資料申請與查詢服務。住宅補貼業務1席，提供租金補貼、自購住宅貸款利息、修繕住宅貸款利息補貼服務。志工服務諮詢1席，設置愛心志工，提供民眾相關資訊與諮詢等協助。

還有彈性為民服務櫃台2席，提供配合季節性政策或臨時性業務，例如申辦家電補助或土地發價作業等。業務單位可利用聯合服務中心櫃台的近便性，直接服務民眾。

縣長楊文科表示，希望藉由完善的洽公空間，舒適的填寫區與洽談區，方便民眾現場書寫表單、辦理業務。未來還將規劃縣政服務數位化示範場域-數位體驗實驗教室，引導民眾體驗線上申辦的便利性，透過數位化讓生活大小事即時線上辦理，打造貼心便民的服務。

楊文科說，聯合服務中心將在下週四元旦當天，與新成立的數位發展處與高齡長照處同時揭牌，象徵縣政進入「友善服務、數位先行、高齡安康」新時代。

新竹縣聯合服務中心設在W棟產業發展處大廳，將規劃8席服務櫃台。（記者廖雪茹翻攝）

