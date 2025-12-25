拚初選跑行程意外並肩而坐 林俊憲、陳亭妃互動曝光

立委林俊憲（左三）及陳亭妃（左二）兩跑行程意外並肩而坐，各自在查看手機。（記者蔡文居攝）

民進黨台南市長初選進入倒數階段，兩位參選人立委林俊憲及陳亭妃競爭激烈，今天兩人參加台南─沖繩航線首航儀式，意外並肩而坐，雙方全程幾乎沒有對話，但仍相互鼓掌、禮讓。對於是否會覺得尷尬，兩人異口同聲說不會，一切平常心看待。

台南市政府今天下午在台南航空站舉辦台南直飛日本沖繩航線首航儀式，包括市長黃偉哲、台灣虎航總稽核宋仲奮、立委陳亭妃、林俊憲、許智傑，以及市議員陳怡珍、李啟維、沈震東、陳皇宇、郭鴻儀、林冠維、周嘉韋、林美燕等議員參加。

其中，陳亭妃先抵達會場，就坐後，林俊憲也隨即趕抵，3位立委被安排坐在一起，陳亭妃坐中間，一邊是林俊憲，一邊則是高雄立委許智傑。整個首航儀式長達10餘分鐘，兩人並肩而坐，全程幾乎沒有對話，不過彼此仍保持風度。

在司儀逐一介紹與會來賓時，當介紹到兩人時，林俊憲和陳亭妃均各自站起到台前向大家致意，雙方也各自給予鼓掌歡迎。到了司儀請兩人致詞時，雙方互相表達禮讓對方先致詞，最後由林俊憲先致詞，接著則是陳亭妃。

對於是否參加初選後首次碰頭？陳亭妃說，先前跑行程時就曾遇過，大家都是立法院的同事，不會有什麼尷尬的問題。林俊憲則說，在跑攤的過程中，常會遇到，並不會覺得尷尬。民進黨初選也不是第一次舉辦，在行程中遇到對手是常有的事，一切平常心看待。

當陳亭妃到台前向大家鞠躬致意時，林俊憲也給予鼓掌歡迎。（記者蔡文居攝）

立委陳亭妃（左二）與林俊憲（左三）並肩而坐，全程幾乎沒有對話，但彼此仍保持風度。（記者蔡文居攝）

