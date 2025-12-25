為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    停砍年金法案 政院不副署或釋憲26日定調

    2025/12/25 17:32 中央社
    民調詢及，「立法院上禮拜五（12/12）三讀通過停砍公教年金，自2024年1月1日起生效，結束蔡英文時代的年金改革。一般說來，您贊不贊成這項修法？」結果發現：13.5%非常贊成，22%還算贊成，19.7%不太贊成，27.9%一點也不贊成，10%沒意見，6.8%不知道。（台灣民意基金會提供）

    民調詢及，「立法院上禮拜五（12/12）三讀通過停砍公教年金，自2024年1月1日起生效，結束蔡英文時代的年金改革。一般說來，您贊不贊成這項修法？」結果發現：13.5%非常贊成，22%還算贊成，19.7%不太贊成，27.9%一點也不贊成，10%沒意見，6.8%不知道。（台灣民意基金會提供）

    立法院會日前三讀停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，咨文已送到總統府與行政院。行政院多次強調會尋求合法、合憲途徑確保退撫基金財務永續。據了解，行政院明天就將定調將採取不副署或釋憲手段。

    立法院會12日三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第37條、第38條及第67條條文案，停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，三讀咨文日前送至總統府與行政院。

    行政院多次強調，前總統蔡英文自107年開始推動年金改革，公、教月退休所得仍為勞保勞退人員的2倍，但立法院此次修法將讓過去7年的年改成果功虧一簣，且會導致全國納稅人填補財政缺口，因此政院會透過合法、合憲途徑確保退撫基金財務永續。

    根據估算，行政院最晚須於28日做出覆議、釋憲或是不副署決定，加以憲法法庭已宣布憲法訴訟法修法違憲，行政院如何決定備受關注。

    政院人士說，行政院長卓榮泰已表明不會透過覆議處理此案，至於是否比照財劃法不副署，或是如同今年度總預算案等採取釋憲手段，明天就會定調並對外說明。

