公布形象影片《鄉親篇》 陳亭妃：走遍每一個角落了解鄉親需要

立委陳亭妃今天公布最新形象影片《鄉親篇》，強調這是她長期以來工作方式的縮影。（陳亭妃提供）

參加民進黨台南市長初選的立委陳亭妃今天公布最新形象影片《鄉親篇》，她說，影片沒有華麗特效，也沒有過多口白，她走進魚塭、產業現場、街道巷弄與城市日常。唯一一句完整的旁白是「走遍每一個角落，了解每一個鄉親的需要。」這也是她長期深耕地方，以行動傾聽民意的政治態度。

影片中，陳亭妃穿梭在台南各種真實場景，從清晨的魚塭、勞動中的產業現場，到城市街道與居民互動的片刻，沒有刻意安排的橋段，呈現的是她長時間在地方走動、蹲點、傾聽的日常樣貌。陳亭妃說，政治不該只存在在辦公室或舞台上，而是要走進鄉親的生活現場。不論是農漁民的生計、城市居民的通勤與生活，或是產業第一線的實際困難，都必須親眼看、親耳聽，政策才不會離地。這支影片，正是她長期以來工作方式的縮影。

請繼續往下閱讀...

她說，台南幅員遼闊，城鄉樣貌多元，需求不可能用單一角度理解，唯有一步一腳印，走遍每一個角落，才能真正掌握每一個鄉親的需要。這樣的累積，才是未來城市治理最重要的基礎。

陳亭妃說，《鄉親篇》不是宣傳口號，而是一種承諾。她會持續站在第一線，和鄉親站在一起，把看到的問題、聽到的聲音，一項一項轉化成具體行動，讓政策回到人民的生活之中。

陳亭妃跑攤遇到支持者，開心與支持者的小孩拍照合影。（記者蔡文居攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法