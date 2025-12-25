批藍白複製「未來帳戶」構想 郭國文：大陣仗以為是「鄭黃配」

民進黨立委郭國文舉行記者會，提出「轉大人ETF」方案，希望行政院能支持並提出對案，作為給下一代最棒的聖誕禮物。（郭國文國會辦公室提供）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今舉行記者會，宣布共同推動「台灣未來帳戶」。對此，民進黨立委郭國文表示，藍白所提根本和他1個月前提出的「轉大人ETF」雷同。兩大黨主席大陣仗開記者會，還以為是什麼「鄭黃配」，正副總統等級的政見發表會；結果結合兩大智庫，政策關鍵內容，都和他一位立委辦公室構思的差不多。

郭國文指出，藍白今天大動作提出「台灣未來帳戶」，結果架構根本和他1個月前提出的「轉大人ETF」雷同。所謂的黃、鄭政策，難道構想根本來自郭國文？

郭國文說，他提出的政策有三大核心概念，包括：投資下一代，讓新生兒「出生即投資」；ETF是深受台灣人信任的商品，因此以投資（或成立）ETF為主；孩童年滿18歲時才可以動用，作為「轉大人」禮物。結果，這三點被藍白完美複製，同樣是出生就要投資、同樣是要投資ETF、也同樣要成年才可以使用。

郭國文強調，好的政策藍白要「拿香跟拜」都很歡迎，但別忘了「預算法」第91條規定，「立法委員所提法律案大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院之意見，指明彌補資金之來源」，請藍白可別再次違反「預算法」，讓好的政策要背上違法通過的污名。

