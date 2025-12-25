批藍白版「未來帳戶」欠規劃 吳思瑤：加劇財政惡化非國家之福

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（資料照）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今舉行記者會，宣布共同推動「台灣未來帳戶」。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，她概算藍白提案一次性經費達1186億元，12年儲金再支出2844億元，總計至少支出4030億元。藍白一面掏空國庫，一面加碼慷國家之慨，加劇財政紀律惡化，非國家長遠之福。

國民黨、民眾黨今天宣布共推「台灣未來帳戶」，協助12歲以下孩童累積人生第一桶金。黃國昌表示，適用對象是設籍在台灣0到12歲孩童，政府初始投入5萬元，每年再存入1萬元到12歲為止；在財源部分，他說，基金初始的規模需要1130億元，年度預算、超徵稅收、累計歲計賸餘，都是可以使用的財源。

對此，吳思瑤批評，「沒有現在，哪有未來？推動『未來帳戶』之前，可以先審『眼前預算』嗎？與其劃大餅預約『未來』，何不做實事無愧於『現在』？」她說，民生優先，福國利民議案一直是執政黨朝野合作的努力目標。樂見在野黨回歸民生議題，只要對國家人民有益，我們樂於開放理性對話合作。

不過，吳思瑤也提及，藍白所提「未來帳戶」其實並非創見。執政黨立委早已提出相關倡議，如郭國文「轉大人ETF」、張雅琳「18歲圓夢基金」、邱議瑩「希望帳戶」等，都是透過政府提撥、家長儲蓄的制度設計，提供孩子和家庭一個長期穩定的發展支持。

她說，這些政策的前身，就是民進黨2017年起推動的「兒童及少年未來教育與發展帳戶」政策。為低收入、中低收入家庭以及長期安置的兒少，由政府和家長「1：1提撥」，幫孩子一起儲蓄人生的第一桶金。8年執行成果已造福3萬8892位孩童，累積超過32億儲金，為弱勢家庭兒少做好人生未來起跑的準備。

吳思瑤也說，必須再次強調，依據憲法及預算法規，立委可以倡議並協力促成政策，但不能直接指定、增加政府預算之支出。在野黨兩年來無視財政紀律，提出諸多肉桶錢坑法案，已造成沉重的國家財政負擔，以及預算分配的嚴重排擠。

她認為，藍白今日所提「未來帳戶」，仍有諸多值得商榷探討之處。方案沒有針對不同家庭的經濟狀況進行差異化設計，且完全欠缺財源籌措的可行規劃。藍白一面掏空國庫，一面加碼慷國家之慨，加劇財政紀律惡化，非國家長遠之福。

吳思瑤強調，最重要的，放眼未來長遠政策之前，國會更應著眼於眼前的當務之急，善盡立委職責：審查國家總預算，讓明年國家各項預算計畫能如常運作；審查行政院版財劃法，讓國家財政回歸更合理均衡穩健的分配；審查國防軍購預算特別條例，讓國安獲得更堅實的保障。

她也說，昨天才剛與社福、兒少團體舉行記者會，呼籲立法院審查總預算，否則「坐月子10萬補助」、「育嬰留停方案彈性補助」、「新設公共托育設施預算」都要斷炊了！藍白為政治鬥爭不惜犧牲新手爸媽權益，卻又大動作提出兒少大撒幣政策，實在讓人感慨萬千。

