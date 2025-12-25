卡總預算被批沒資格談憲政 林沛祥：是賴清德不尊重憲法

今天是行憲紀念日，賴清德總統表示，人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政？國民黨團首席副書記長林沛祥（前排左1）直言，一切都因為賴對於憲法和中華民國的不尊重、不信任，才導致現在的憲政危機。（資料照）

今天是行憲紀念日，賴清德總統表示，憲法規定年底前要審議總預算卻仍卡關，人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政？國民黨團首席副書記長林沛祥直言，賴清德總統把立法院和中華民國憲法視為敵人、災難，一切都因為賴清德對於憲法和中華民國的不尊重、不信任，才導致現在的憲政危機。

林沛祥表示，他不認同賴清德總統說的，總預算和國防特別預算的耽擱是因為藍白立委，因為總預算的耽擱主要是基於2點：第一，立法院依法三讀通過的法案本來就應該編列預算並加以執行，但是軍人加薪和警消特別條例該編的預算都沒有被行政院編進去，身為中華民國的國會議員，我們當然反對這種三讀通過的法案，但行政院實質上用不編總預算的方式來廢除。

第二，行政院說財劃法修正案窒礙難行，提覆議後被立法院否決，然後經過總統公布之後居然選擇不副署，這是行政院長主動對總統提出的不信任跟否定案。所以主要的原因還是在於行政院的不願意配合，不是因為立法院。

談到國防特別預算，林沛祥指出，國防特別預算裡面最重要的就是要花費1.25兆，在野黨希望提出的總統本人到國會，不是只有AIT的一個處長來做說明。這是中華民國的預算，由中華民國的總統提出、主動來立法院對全國人民說明，接受全部國會議員的監督，這才是合理的方向。

林沛祥說，然而賴清德總統似乎把立法院和中華民國憲法視為敵人、災難，所以才發表這些很奇怪的言論，但是這一切都是因為賴清德對於憲法和中華民國的不尊重、不信任，才導致現在的憲政危機。

