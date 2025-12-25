今年剩最後不到5天 卓榮泰：拜託立委讓總預算順利過關

行政院長卓榮泰喊話「中央政府總預算，已經剩最後不到5天的時間了」，拜託立委讓中央政府總預算能夠順利完成。（記者李容萍攝）

行政院長卓榮泰今（25）日中午前往桃園中出席「國道1號中豐交流道新建工程」通車典禮，他致詞表示，2026年度中央政府總預算送審，已經剩最後不到5天的時間了，拜託立委多多支持，讓中央政府總預算能夠順利地完成，新的一年將會是充滿榮耀、自信，而且是國富民強的一年，誠懇希望行政、立法兩院充分合作，中央、地方互相分工，讓人民感受到政府一體，全速向前邁進。

卓榮泰提到，在桃園有好多的計畫要進行，第一是桃竹苗大矽谷，第二是桃園航空城這是台灣最大規模的土地開發，第三是桃園機場「三航廈」，還有捷運A21轉運站和中豐交流道。

卓榮泰說，台灣六大產業區域生活圈，希望把「桃竹苗大矽谷」最先核定的計畫加速，成為與「大南方半導體（S廊帶）新矽谷」一樣，兩個帶動台灣高科技發展的「雙引擎」共同發展，生活機能上，供水、供電、民生物資及居住、教育跟醫療、文化，交通建設，各方面將逐一完成，由經濟部推動「太空產業」，目前已經有5家地區「衛星產業」投入到研發工作，數發部、經濟部也積極推動的「生成式AI」產業應用的普及發展，衛福部則運用跨領域「藥物研發跟創新平台」，建構一個全方位的醫療創業育成的計畫。

卓榮泰直言，上述工程都會在新年逐步地展開，還有很多計畫要落實，及許多照顧人民基本健康福利的政策要推動，「中央政府總預算，還是拜託在場的委員們，請你們多多支持，讓中央政府總預算能夠順利地完成！」

卓榮泰強調，總預算未送審，明年147億元要用在縣市管河川的改善工程無法展開，對於國人安全、財產、產業都造成相當大的威脅。桃園市明年編列8億1000萬元經費，如果總預算沒有通過，難以跟地方交代；還有桃園鐵路地下化54億元差額要補，交通部受影響鐵路預算共有248億元。

卓榮泰還說，「AI新十大建設」之中，量子、AI、機器人這3項關鍵技術，編列104億元的預算，也將無法展開計畫。此外，將近百萬人使用的T-Pass 2.0，也沒有辦法有足夠的75億元預算來支應，以及補貼勞保、國民年金及42億元的生育補助，都沒有辦法展開。

卓榮泰喊話，「中央政府總預算，已經剩最後不到5天的時間了」，誠懇希望明年各項計畫可以順利推動，2025年超過7％經濟成長率，盼明年會有更好的發展契機。

