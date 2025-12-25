何欣純出席義賣 籲藍白速排案審查總預算、勿影響長照3.0

何欣純（左四）今天出席大里耶誕愛心市集義賣。（何欣純服務處提供）

台灣邁入「超高齡社會」，長照需求急速攀升，立法委員何欣純今（25）日直言，115年度中央政府總預算至今仍未排案審查，恐影響長照3.0政策與相關經費執行，呼籲藍白陣營儘速排案、讓預算過關，別讓長輩與家庭照顧者在政治僵局中苦等。

何欣純今日出席在台中大里環保公園舉辦的「聖誕愛心市集」跳蚤市場義賣活動，該活動由多家長照機構、居家護理單位及照顧協會共同主辦，現場攤位林立，義賣所得回饋長照服務，吸引不少民眾攜家帶眷前來參與，為寒冬增添溫暖。

何欣純指出，台灣65歲以上人口已占全體20%，勞動人口減少、照顧壓力加重，政府規劃推動的長照3.0，將擴大服務內容與對象，同步提高給付標準與資源投入，背後都仰賴穩定的中央預算支持，預算若持續卡關，不僅影響政策銜接，也會讓第一線照服人力與被照顧家庭無所適從。

台中市議員李天生、林德宇、張芬郁等人也到場響應，與民眾互動、關心地方長照需求，何欣純則引用衛福部資料指出，中央明年補助台中市長照經費近70億元，較114年增加約4億元；六都115年長照總經費達399.29億元，全國長照總經費也創新高，接近638億元。

她強調，地方長照體系高度仰賴中央挹注，中央與地方必須密切合作，才能在高齡浪潮下，為長輩與家庭照顧者打造更周全、穩定的照護網，讓照顧不再成為家庭無法承擔的重擔。

何欣純呼籲藍白陣營儘速排案、讓預算過關。（何欣純服務處提供）

