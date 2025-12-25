竹縣藍白合作？ 出席陳見賢問政會 民眾黨議員林碩彥這麼回應

宣布參選新竹縣長的陳見賢（左）今舉辦問政座談會，民眾黨唯一新竹縣議議員林碩彥（右），現身與陳握手。（陳見賢團隊提供）

2026新竹縣長選舉，國民黨目前呈現3將搶大位的局勢，日前透過臉書宣布參選縣長的黨籍立委徐欣瑩，翌日即分享她到新竹市政府為復職的市長高虹安加油打氣。對手、新竹縣副縣長陳見賢團隊今日則是發布，指竹縣唯一一席民眾黨籍議員的林碩彥，「公開表態加挺陳見賢參選縣長」；對此，林碩彥受訪表示，他是受邀出席，「優秀人才投入政治我們都會支持」。不同政黨和敵我之間的互動，耐人尋味。

苗栗縣長鍾東錦延攬民眾黨前立委賴香伶出任副縣長，引發政壇關注。陳見賢今天上午在竹北市農會舉辦問政座談會，曾任賴香伶新竹辦公室主任的林碩彥，現身與陳見賢握手並「公開力挺」。

陳見賢感謝林碩彥議員的公開力挺，並表示，新竹縣藍白合作已踏出關鍵一步，也顯示國民黨與民眾黨在「竹竹苗」區域治理上，正由互動交流邁向務實合作。新竹縣的團結並非建立在排他之上，而是建立在合作之上。陳強調，藍白合作只是起點，未來也將結合勞動黨、無黨籍及各界公共力量，共同推動地方發展，形成穩定的治理基礎。

林碩彥本人受訪表示，陳見賢擔任過竹北市民代表會主席、新竹縣議會議長與副議長，熟稔地方民意需求，且長期累積行政經歷，視野與執行力在基層歷練中累積而成，是可貴的縣政資產。他並提及，許多年輕世代，在不同階段都曾接受過陳見賢的提攜與提醒，是難得的信任基礎與世代傳承。

林碩彥說，他接到邀請函，陳見賢為副縣長且為資深政治前輩，因此今天受邀出席問政客廳會，為陳加油，但他強調「優秀人才願意投入政治為新竹縣的未來發展而努力，我們都會支持」。

宣布參選新竹縣長的陳見賢（左）團隊，今天上午在竹北市農會舉辦問政座談會。（陳見賢團隊提供）

