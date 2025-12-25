為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    參與社運、踏入政壇 陳品安挑戰苗栗縣長、曝賴清德一段話觸動她

    2025/12/25 14:35 記者蔡政珉／苗栗報導
    參與社運、踏入政壇，陳品安挑戰苗栗縣長，曝賴清德一段話觸動她。（記者蔡政珉攝）

    苗栗縣長之位向來為泛藍陣營穩坐，加上苗栗縣一直屬於藍營票倉，獲民進黨提名角逐縣長的縣議員陳品安，也吐露下定決心挑戰苗栗縣長鍾東錦原因，其中總統賴清德曾以紐約市長曼達尼選舉過程為例鼓勵她，堅定她參選意願。

    「總統的鼓勵，加上舉曼達尼例子，讓我堅定腳步」陳品安回憶，賴清德親口對她說「讓紐約市民『活得下去』是讓曼達尼勝選的核心承諾」，期許她更深入人群、提出解決問題的具體方法；「許多能做的事受侷限、甚至無法推進」，陳品安回顧已任兩屆議員經歷，加上務實個性，盼放大多年在地方的經驗，建立縣政系統完整性、更有執行力。

    至於選戰策略，「不會空談口號」，因距離選舉仍有一段時間，陳品安先透露3個方向：她強調初次參選議員曾舉辦「作伙做議員」座談會，廣邀鄉親討論各項問題，將持續與縣民面對面態度討論縣政問題，提出「說得到、做得到」的政見。

    另外她也會與對苗栗縣擁有共同願景、理念相近的人合作，不分黨派，畢竟「苗栗縣的未來無法僅依賴一個人或一個政黨就能發展」她如此分析。

    第三個方向，陳品安說，未來會實際走遍18鄉鎮市、275個村里，「走進每一個社區就是重要的策略」陳品安提到，這幾年用相同方式參選議員、擔任議員，「哪裡有需求，我就到哪裡；哪裡有問題，我會想盡一切辦法解決」。

    「身為兩個孩子的母親，期盼年輕人與孩子願意也能夠留在苗栗生活，不是被迫離開漂泊」，陳品安強調會保持初衷並打造苗栗未來的藍圖，能在這片土地歡笑而非像她當初到苗栗時，站在這片土地激烈、憤怒地抗爭。

    陳品安因苑裡反瘋車（反對陸域風車選址不當）與苗栗縣結緣，參與鄉親抗爭並擔任義務律師捍衛土地，抗爭結束、自救會成員踏入政治領域後，她常台北、苗栗往返提供法律諮詢，2017年也特地在苑裡舉辦婚宴，凝聚她與鄉親、苗栗縣的情感，在鄉親鼓勵下，她毅然辭去律師工作，投入2018年縣議員選舉，成功當選。

