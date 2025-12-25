批藍白阻預算讓中共稱心如意 王定宇：人民應發出憤怒之聲

立法院外交及國防委員會民進黨籍召委王定宇。（資料照）

2025年已近尾聲，但明年度中央政府總預算案至今仍在立法院無法付委審查。立法院外交及國防委員會民進黨籍召委王定宇強調，國安是台灣民主自由、經濟發展的基礎，沒有黨派、族群、色彩之分，阻擋國防預算審查妨礙國安，唯一稱心如意的是中共及中國解放軍。民主國家人民做主，人民應發出憤怒之聲，否則國家建設延宕，國防安全損害，受害的還是全體人民。

王定宇批評，明年度總預算至今仍被擋在立法院程序委員會外面，「藍白聯手讓國家年度總預算連付委審查、連一毛錢都不讓你審查，導致國家施政延宕，新增計畫都無法執行。」他說，依相關法律規定，若立法院不審明年預算，只能延續今年既有預算執行，所有新增計畫、新興計畫都無法動支。

他指出，其中，攸關國安的年度例行國防預算，新興計畫和新增預算約有780億元，會因為藍白不審預算導致無法動支，這影響到國防預算中的14%，但是影響國安遠遠大過這14個百分點。除了幻象2000等七型軍機的重要零部件無法取得，F-16作戰支援莢艙、魚叉岸置型防衛飛彈等也無法取得。

王定宇說，另外，攸關國軍作戰能力的訓練計畫，不管是到美國受訓，或是請具備現代化作戰經驗及訓練能力的教官來台協訓，相關的新增計畫、新興預算都無法進行，而這些訓練和指管系統，也攸關台灣能否建立和盟軍之間的聯合作戰默契與能力等，這都是影響國安非常重要的項目。

他強調，如果台灣連年度例行國防預算都無法審查，不僅影響到國軍戰力，對國際也釋放出台灣沒有決心保護自己的錯誤訊息。而年度預算的延宕，也將衝擊後續不管是國防特別條例、預算，以及重要的軍事投資、對外的軍事採購，或者對內國造武器系統的取得，都會因為這些新增計畫、新興預算被阻擋，無法進行。

「我們真的希望盡快能夠審查年度預算，這是立委的本份！」王定宇說，如果透過綁架預算審查，不審預算逼迫行政單位接受藍白通過的違憲、增加預算支出的決議，這不僅違反憲法規定，也傷害國家利益、人民福祉，盼藍白能夠想清楚。

「民主國家人民最大！」王定宇說，台灣人民應該張大眼睛看清楚，誰在違憲勒索綁架預算，不審查預算，要逼行政單位聽從立法院增加預算支出的違憲決議，誰在透過綁架預算審查，傷害國安、人民福祉。

