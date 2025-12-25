雙北3女將耶誕節南下相挺 賴瑞隆：攜手年輕世代一起前進

雙北3女將耶誕節南下相挺賴瑞隆。（賴瑞隆團隊提供）

北市議員林亮君、新北市議員戴瑋姍與顏蔚慈，今專程南下高雄，陪同民進黨高雄市長參選人賴瑞隆至左營哈囉市場掃街，賴瑞隆感謝女性溫暖堅韌的力量相挺，盼深化城市交流、攜手年輕世代一起前進。

台北市議員林亮君、新北市議員戴瑋姍與顏蔚慈，高市議員黃文志、議員參選人尹立、黃偵琳，今共同陪同賴瑞隆在哈囉市場拜票，向攤商及市民致意，逐一握手懇託也傾聽基層心聲。

賴瑞隆指出，自己是出身菜市場的勞工子弟，一路走來始終認為「勤掃市場、聽民意」是最真實的基層溝通方式，擔任立委10年間也持續深入基層，時刻提醒要記得人民託付，並在一次次互動中，不忘為民服務的初衷。

出身鳳山的新北議員戴瑋姍表示，這次特地返鄉，就是要全力支持最有首長格局，能讓故鄉延續光榮、大步向前的賴瑞隆。

曾任地方政府局長的新北市議員顏蔚慈指出，賴瑞隆有10年政務官、10年立委完整歷練，將為高雄開創嶄新城市榮景。

台北市議員林亮君則盛讚賴瑞隆過去促成黃色小鴨首度來台、開創高雄演唱會經濟模式，更為城市爭取到6000億中央建設經費，展現兼具創意與執行力的魄力、今日剛好是她生日，許下願望盼賴瑞隆能承接歷任高雄市長的優異市政，帶領高雄持續向國際城市邁進。

賴瑞隆感謝3位跨縣市女將南下相挺，凸顯城市之間相互交流、年輕世代攜手合作以及女性溫暖堅韌的力量；強調初選進入倒數，會更堅定地秉持初心，持續走入每一個基層角落，用行動回應人民期待。

賴瑞隆偕同雙北議員、左楠議員與議員參選人，前往哈囉市場掃街拜票。（賴瑞隆團隊提供）

賴瑞隆今前往哈囉市場掃街拜票。（賴瑞隆團隊提供）

